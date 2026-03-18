Bruxelas aprova ‘passaporte jurídico europeu’ para empresas

A Comissão Europeia prepara-se para aprovar o chamado “28.º regime jurídico EU Inc”, uma espécie de um passaporte jurídico europeu para empresas – com foco nas startups e scale-ups – tornando mais fácil nascer, crescer e operar em todo o mercado único europeu. Este projeto visa criar um quadro jurídico societário único e harmonizado, que coexistirá de forma facultativa com os 27 sistemas nacionais atuais.

Este novo regime será aprovado esta quarta-feira, em reunião do Colégio de Comissários (o ‘governo executivo’ da União Europeia), será de adesão voluntária e pretende simplificar a forma como as empresas operam nos vários países do espaço comunitário.

“A proposta prevê um modelo de registo 100% digital, que poderá ser concluído em apenas 24 a 48 horas, com um capital social mínimo simbólico. Com o modelo unificado, as empresas deixariam de enfrentar a fragmentação de 27 ordenamentos jurídicos diferentes, eliminando a necessidade de adaptar contratos, regras fiscais, estruturas de governação e modelos de responsabilidade a cada Estado-membro onde pretendam atuar”, segundo explicou a advogada Teresa Boino.

“Com a simplificação burocrática, o 28.º regime tem como objetivo a captação de investimento. Atualmente, a diversidade de regras nacionais sobre insolvência, garantias e participações sociais afasta o capital de risco internacional. Com um estatuto uniforme, a União Europeia pretende tornar-se um bloco mais legível e atrativo para o financiamento global, aumentando a segurança e facilitando a escala transfronteiriça de empresas inovadoras”, acrescenta. A proposta insere-se numa agenda mais ampla de integração económica, procurando tornar o espaço europeu mais atrativo para investimento e mais competitivo face a outras economias globais, segundo Bruxelas.

A advogada sublinha, no entanto, que há um risco “de as empresas escolherem o regime europeu para contornar normas nacionais mais rigorosas de proteção laboral e outras. Outro ponto sensível é a fiscalidade: embora a Comissão assegure que os impostos continuam a ser uma competência nacional, a existência de uma forma societária única forçará, inevitavelmente, uma discussão sobre a repartição da matéria coletável entre os Estados-membros”.

Este quadro jurídico corporativo permitirá às empresas registarem-se online e em 48 horas, sem exigência de capital social mínimo. “A proposta do 28.º regime – EU Inc. estabelece um verdadeiro quadro jurídico corporativo ao nível da UE, tornando significativamente mais fácil, sobretudo para empresas inovadoras, iniciar, expandir e operar no Mercado Único”, afirmou a presidente do executivo comunitário, Ursula von der Leyen, no início deste mês, aquando o anúncio das novas regras.

“Um dos pilares fundamentais deste regime será o reconhecimento automático da personalidade jurídica da empresa em todos os Estados-membros, sem necessidade de procedimentos adicionais de registo local ou sucursais complexas. Esta mobilidade seria suportada por um registo comercial central da UE, que funcionaria como um repositório único de dados societários, garantindo segurança jurídica e transparência imediata para parceiros comerciais e autoridades em qualquer ponto da União”, concluiu a advogada.