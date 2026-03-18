Centro de Protonterapia da Fundação Jiménez Díaz ultrapassa os 1 000 doentes tratados

O Centro de Protonterapia da Fundação Jiménez Díaz, o primeiro deste tipo a entrar em funcionamento em Espanha em 2019, alcançou um novo marco no seu compromisso com a inovação tecnológica, nas mãos dos profissionais mais especializados, ao ultrapassar os 1 000 doentes tratados com terapia de protões.

Este marco soma-se ao alcançado em novembro, quando ampliou a sua carteira de serviços, adicionando à terapia de protões um acelerador linear para radioterapia guiada por imagens de ressonância magnética (MR-linac) — o quarto disponível no nosso país —, tornando-se assim um dos poucos centros do mundo a dispor de ambas as tecnologias nas mesmas instalações, tal como explica a sua diretora, a Dra. Marta Cremades

Concretamente, em fevereiro, o centro atingiu o paciente número 1.000 a quem administrou o tratamento radioterapêutico mais avançado contra o cancro, que direciona feixes de protões acelerados de alta energia de forma concentrada e específica para o tumor, sendo aproximadamente metade deles adultos e a outra metade crianças.

Devido à sua máxima precisão, esta energia é libertada de forma localizada sobre as células cancerosas e não as atravessa, pelo que a quantidade de radiação recebida pelos tecidos saudáveis circundantes é menor e se reduzem as probabilidades de desenvolver tumores secundários ou metastáticos. Devido à sua eficácia em comparação com a radioterapia convencional e aos seus efeitos secundários reduzidos, em grande parte eliminados, a protonterapia é especialmente recomendada em determinados tipos de cancros próximos de órgãos vitais ou em tumores de difícil acesso, indica a Dra. Stephanie Bolle, chefe do Serviço de Oncologia Radioterápica do centro.

Neste sentido, dos mil pacientes tratados com esta terapia, «aproximadamente um terço foi afetado por tumores do sistema nervoso central; outro terço, por sarcomas de partes moles e ossos; e o restante, por casos de tumores de cabeça e pescoço, reirradiações e outros tipos de cancros», salienta, por sua vez, Juan Castro, chefe de Proteção Radiológica.

TECNOLOGIA

Inaugurado em 2019, e para otimizar o planeamento de tratamentos oncológicos através da protonterapia, o centro instalou também tecnologia de tomografia computadorizada (TC) de alta definição e imagem espectral, que permite visualizar melhor e com maior precisão os detalhes das lesões mais pequenas, melhorando significativamente o diagnóstico, o cálculo da dose de radiação a utilizar e o plano de irradiação.

Após a integração, em novembro, da nova Unidade de Radioterapia Guiada por Imagem (MR-linac), com a qual já foram tratados cerca de 30 doentes, o Centro de Protonterapia da Fundação Jiménez Díaz dispõe da oferta de cuidados oncológicos mais completa e inovadora em protonterapia e radioterapia adaptativa de alta precisão e, nas palavras da Dra. Cremades, posicionou-se no «pólo de radioterapia adaptativa de alta complexidade».

Esta nova técnica, que complementa a protonterapia e que, juntamente com ela, está a transformar a forma como os tratamentos com radioterapia são abordados, «abre novas oportunidades de abordagem para os tumores que necessitam de uma visualização de alta resolução de tecidos moles e de órgãos suscetíveis de se deslocarem, deformarem ou moverem-se inter e/ou intra-fração, como os do pulmão, rim, fígado ou pâncreas; e para aqueles próximos de órgãos sensíveis, onde proteger o tecido saudável é crucial, como o da próstata ou em caso de reirradiação», afirma o Dr. Walter Vasquez, responsável pela Unidade de Radioterapia Guiada por Imagem (MR-linac).

Além disso, neste tipo de indicações, esta tecnologia híbrida, que integra um acelerador linear (que administra a radiação) com um sistema de ressonância magnética de alta resolução, «permite oferecer tratamentos direcionados com hipofracionamento extremo em SBRT (Stereotactic Body Radiation Therapy), adaptados à anatomia do tumor no próprio dia, minimizando a exposição acidental dos órgãos em risco, graças à capacidade de realizar imagens de tecidos moles em tempo real, avaliar alterações, movimentos e riscos, entre outras aplicações», conclui o Dr. Alejandro Mazal, chefe do Serviço de Física Médica.

O Centro de Protonterapia Fundação Jiménez Díaz integra-se, além disso, no portfólio de serviços do Comprehensive Cancer Center do hospital madrilenho — novo nome da sua área oncológica, com a qual, no ano passado, atualizou, completou e elevou a um novo nível de excelência o que até então era conhecido como OncoHealth —, como parte do seu campus hospitalar, que coloca à disposição dos doentes investigação básica, clínica e translacional, e a oferta diagnóstica e terapêutica mais completa, inovadora e personalizada, incluindo as novas e mais avançadas terapias oncológicas, os medicamentos mais recentes, a terapia celular, a biópsia líquida, a análise genómica e, agora também, todo o arsenal terapêutico de vanguarda com protões e radioterapia adaptativa.»

Adaptando-se às novas necessidades dos doentes e dos profissionais, sem renunciar aos seus princípios fundadores, e integrando no edifício principal do hospital as suas diversas instalações externas, a Fundação Jiménez Díaz tornou-se um ecossistema que unifica a instituição e os espaços físicos sob um mesmo conceito: o Campus Hospitalar Fundação Jiménez Díaz, uma referência nacional e internacional que abrange todas as áreas da saúde e que foi completado com a integração do Centro de Protonterapia.

Assim, como explica o seu diretor, o Dr. Javier Arcos, em torno do hospital gravitam o Centro de Consultas Externas Isaac Peral, o Centro de Reabilitação Guzmán el Bueno, os centros de especialidades periféricas (CEP) de Pontones e Argüelles, a Escola de Enfermagem FJD-UAM e o Centro de Protonterapia Fundação Jiménez Díaz; uma rede à qual, no final de 2026, se juntará um novo edifício nas instalações do hospital, e que continuará a ser completada nos próximos anos.