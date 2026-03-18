Chloe Robinson reforça equipa de Imobiliário da pbbr

A pbbr reforçou a área de Direito Imobiliário com Chloe Robinson. A advogada integra o escritório na qualidade de associada sénior.

Com cerca de 10 anos de experiência, Chloe Robinson transita do departamento jurídico da APWireless Portugal, onde foi responsável nos últimos quatro anos. O seu percurso conta com uma passagem pela PRA e pela Cellnex Telecom Portugal.

Chloe Robinson é licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e pós-graduada em Direito Imobiliário pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa.