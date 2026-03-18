Confederação Africana pune Senegal com derrota e ‘oferece’ título na CAN2025 ao anfitrião Marrocos
Já nos descontos da final da Taça das Nações Africanas de futebol (CAN), os senegaleses abandonaram o relvado e dirigiram-se aos balneários, acabando agora por ser punidos com uma derrota por 3-0.
O Senegal foi punido com derrota na final da Taça das Nações Africanas de futebol pela Confederação Africana (CAF), que decidiu atribuir o título ao anfitrião Marrocos, batido por 1-0 no jogo decisivo.
Na base da decisão da CAF está o facto de, já nos descontos no tempo regulamentar do desafio, disputado em 18 de janeiro, os senegaleses terem abandonado o relvado e se dirigido para os balneários, acabando, posteriormente, por voltar ao jogo, em protesto por o árbitro ter assinalado grande penalidade a favor de Marrocos.
Em Rabat, com um estádio repleto, Brahim Díaz tentou sentenciar o desafio com um penálti à Panenka, acabando por entregar a bola, frouxa, ao guarda-redes, que nem teve de se mexer para agarrar a bola.
No prolongamento, Pape Gueye marcou o único tento do encontro e conseguiu que o Senegal alcançasse algo raro em 35 edições da prova, ao vencer a final frente ao anfitrião.
Esse feito só tinha sido alcançado pelo Gana na Tunísia, em 1965, e na Líbia, em 1992, além dos Camarões, que, em 2000, bateram a Nigéria, que coorganizou o torneio com o Gana.
Além da derrota por 3-0, e também como consequência do abandono de campo, o selecionador senegalês, Pape Thiaw, foi suspenso por cinco jogos, tendo as duas federações ainda sido punidas com elevadas penas monetárias.
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