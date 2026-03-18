Deloitte Legal Telles assessora IEM4.0 em operação de investimento da Lince

A Deloitte Legal Telles assessorou a empresa portuguesa IEM4.0 numa operação de investimento na sociedade realizada pela Lince Capital, através do Lince Growth Fund I – Fundo de Capital de Risco Fechado. Sediada em Ovar, a IEM4.0 é uma empresa especializada em processos de robótica e sistemas mecatrónicos.

Em comunicado, a firma explica que acompanhou a due diligence legal por parte dos assessores do investidor, o apoio na redação e negociação do contrato de compra e venda de participações sociais e do acordo parassocial entre as partes.

“O trabalho realizado nesta operação passou, também, pela definição e execução dos termos da reorganização societária e patrimonial dos vendedores, conduzida em paralelo com a operação de investimento”, referem.

A equipa de Corporate, Transacional e Private Equity da Deloitte Legal Telles envolvida na operação foi liderada pelo managing partner Francisco Espregueira Mendes e contou com a coordenação do sócio Nuno Marques e o apoio da associada Flávia Sampaio.

“Esta operação representa um passo relevante no percurso de crescimento da IEM4.0, reforçando a sua capacidade para continuar a desenvolver soluções tecnológicas inovadoras numa área de elevada especialização, com crescente relevância para a competitividade e modernização da indústria”, explica Francisco Espregueira Mendes.