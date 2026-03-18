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Dua Lipa junta-se a George Clooney como embaixadora da Nespresso

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A primeira campanha com a estrela pop vai para o ar a 14 de abril e será "o início de uma nova era criativa para a marca".

Dua Lipa é a nova embaixadora global da Nespresso. “Em constante evolução, [a artista] encarna um espírito de curiosidade e experimentação, valores que estão no centro da Nespresso”, justifica a marca.

“Ela é uma verdadeira exploradora, sempre curiosa, sempre à procura de novas experiências e essa energia encaixa perfeitamente na direção que estamos a seguir enquanto marca”, diz citado em comunicado Leonardo Aizpuru, diretor de marketing da Nespresso.

O nosso propósito é inspirar uma exploração sem limites através de um café excecional, e a Dua representa esse espírito de forma moderna e natural. Juntos, queremos inspirar uma nova geração a abrir-se a novos sabores com confiança, e a descobrir como um momento de café pode tornar-se verdadeiramente especial”, conclui o responsável.

A primeira campanha com a estrela pop vai para o ar no dia 14 de abril e apresentará Vertuo World. Será uma nova campanha global em todas as plataformas, marcando o início de uma nova era criativa para a marca, que nos últimos 20 anos teve como rosto George Clooney.

Além do papel de destaque da Dua Lipa nesta nova fase, a campanha contará com “uma breve participação” ator, “mantendo uma ligação familiar com a herança” da comunicação da marca.

“Sinto que cresci com a Nespresso. Sempre houve uma máquina Nespresso por perto, em casa com a minha família, no estúdio ou num quarto de hotel, por isso juntar-me a eles foi uma decisão fácil. Adoro a forma como estão sempre a explorar novos sabores e a encontrar maneiras de evoluir enquanto marca. Trabalhar em conjunto tem sido muito divertido e isto é só o começo”, diz a cantora.

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