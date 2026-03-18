Energia como arma integra “cardápios de guerra”. “Temos de estar mais preparados”, diz António Coutinho
O líder da Associação Portuguesa de Energia e CEO da EDP Inovação afirma que não existe uma cultura suficiente de prevenção em Portugal, e que os planos de contingência devem ser mais testados.
“A weaponização da energia faz parte dos cardápios de guerra, portanto temos de estar mais preparados“, afirmou António Coutinho, líder da APE – Associação Portuguesa de Energia e CEO da EDP Inovação, numa audição no âmbito do Grupo de Trabalho sobre o apagão de 28 de abril 2025, que decorreu esta quarta-feira.
Ao longo da sessão, insistiu na ideia de que é necessária mais preparação para eventos catastróficos. Começando por elencar as lições que a APE retirou do apagão do ano passado, Coutinho salientou, entre outros aspetos, a insuficiência do dimensionamento do backup. “Há muitas situações em que não há backups e, onde há backups, o backup é francamente insuficiente”, considerou. De uma perspetiva mais abrangente, para além dos equipamentos, o mesmo indicou que “não nos faltam planos mas, se eu não treinar os planos, se eu não treinar pessoas, se eu não fizer simulacros, os planos nada valem“.
Fazendo a ligação à tempestade Kristin, que também ditou graves interrupções de energia, Coutinho observou que “os eventos climáticos extremos é uma coisa que [para a qual] estamos a acordar agora”, e debruçou-se sobre o enterramento de redes. Defende que pode fazer sentido enterrar redes elétricas em alguns sítios onde existam consumos mais estratégicos e naqueles em que os custos de operação sejam mais exigentes. “É olhar de forma local”, rematou, deixando também um recado: “é importante dizer que Espanha e Itália usaram o PRR [Plano de Recuperação e Resiliência] para enterrar linhas e Portugal não”, disse.
Além disso, afirma, “os clientes não estão dispostos a pagar por resiliência”, uma conclusão que retira de a maior parte não estar disposto a alterar um disjuntor para ter painéis solares com baterias, algo que tem um custo “contido” de cerca de 100 euros. “Só para percebermos, de facto, a questão da preparação e a questão que temos que mudar do ponto de vista cultural sobre resiliência”, explicou.
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