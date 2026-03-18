Energia

Energia como arma integra “cardápios de guerra”. “Temos de estar mais preparados”, diz António Coutinho

O líder da Associação Portuguesa de Energia e CEO da EDP Inovação afirma que não existe uma cultura suficiente de prevenção em Portugal, e que os planos de contingência devem ser mais testados.

A weaponização da energia faz parte dos cardápios de guerra, portanto temos de estar mais preparados“, afirmou António Coutinho, líder da APE – Associação Portuguesa de Energia e CEO da EDP Inovação, numa audição no âmbito do Grupo de Trabalho sobre o apagão de 28 de abril 2025, que decorreu esta quarta-feira.

Ao longo da sessão, insistiu na ideia de que é necessária mais preparação para eventos catastróficos. Começando por elencar as lições que a APE retirou do apagão do ano passado, Coutinho salientou, entre outros aspetos, a insuficiência do dimensionamento do backup. “Há muitas situações em que não há backups e, onde há backups, o backup é francamente insuficiente”, considerou. De uma perspetiva mais abrangente, para além dos equipamentos, o mesmo indicou que “não nos faltam planos mas, se eu não treinar os planos, se eu não treinar pessoas, se eu não fizer simulacros, os planos nada valem“.

Fazendo a ligação à tempestade Kristin, que também ditou graves interrupções de energia, Coutinho observou que “os eventos climáticos extremos é uma coisa que [para a qual] estamos a acordar agora”, e debruçou-se sobre o enterramento de redes. Defende que pode fazer sentido enterrar redes elétricas em alguns sítios onde existam consumos mais estratégicos e naqueles em que os custos de operação sejam mais exigentes. “É olhar de forma local”, rematou, deixando também um recado: “é importante dizer que Espanha e Itália usaram o PRR [Plano de Recuperação e Resiliência] para enterrar linhas e Portugal não”, disse.

Além disso, afirma, “os clientes não estão dispostos a pagar por resiliência”, uma conclusão que retira de a maior parte não estar disposto a alterar um disjuntor para ter painéis solares com baterias, algo que tem um custo “contido” de cerca de 100 euros. “Só para percebermos, de facto, a questão da preparação e a questão que temos que mudar do ponto de vista cultural sobre resiliência”, explicou.

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