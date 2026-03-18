Euribor desce em todos os prazos antes da reunião do BCE

As Euribor desceram, esta quarta-feira, a três, a seis e a 12 meses, num momento em que os investidores aguardam as novas indicações que serão deixadas pela presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, após o encontro desta quinta-feira.

A taxa Euribor a seis meses , que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, baixou, ao ser fixada em 2,309% , menos 0,024 pontos do que na terça-feira e depois de quatro sessões a subir.

, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, baixou, ao ser fixada em , menos 0,024 pontos do que na terça-feira e depois de quatro sessões a subir. No prazo de 12 meses , a taxa Euribor também caiu, para 2,528% , menos 0,019 pontos do que na sessão anterior e também de quatro sessões a subir. No passado dia 10 de março a Euribor a 12 meses foi fixada em 2,552%, um novo máximo desde janeiro de 2025.

, a taxa Euribor também caiu, para , menos 0,019 pontos do que na sessão anterior e também de quatro sessões a subir. No passado dia No mesmo sentido, a Euribor a três meses recuou para 2,121%, menos 0,027 pontos.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a janeiro indicam que a Euribor a seis meses representava 38,93% do ‘stock’ de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,78% e 24,98%, respetivamente.

A reunião de política monetária do BCE decorre esta quarta e quinta-feira e a expectativa é que a autoridade monetária anuncie, esta quinta-feira, uma nova manutenção das taxas diretoras. No entanto, Lagarde deverá alterar o discurso, face às pressões inflacionistas criadas pela guerra do Irão.

Na reunião de 5 de fevereiro, o banco central manteve os juros pela quinta reunião consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.