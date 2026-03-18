Ex-diretor da Uber lança empresa para digitalizar contabilidade das PME

O ex-diretor da Uber e da Otovo em Portugal, Manuel Pina, e o antigo vice-presidente de operações clínicas da Sword Health, António Marcelo, juntaram-se para lançar uma startup de contabilidade no mercado. Chama-se “Tally” e promete adaptar as contas das pequenas e médias empresas (PME) à digitalização através de robôs que trabalham sob supervisão de contabilistas certificados.

A nova boutique de contabilidade, criada pela dupla de empreendedores que se conheceu quando partilhava o escritório da Uber, desenvolveu um agente de inteligência artificial (IA) que está operacional durante 24 horas, em todos os dias da semana, para esclarecer dúvidas ou executar tarefas, como emitir e enviar faturas a clientes. O sistema faz também, de forma automática, reconciliação bancária de despesas e receitas.

A oferta da Tally pretende um complemento humano à máquina. Logo, o agente de IA tem por detrás contabilistas certificados, que também se encontram disponíveis através do WhatsApp para responder às empresas. O objetivo estratégico é servir 500 PME ao longo dos próximos 12 meses.

Em declarações ao ECO/EContas, o cofundador e CEO da Tally, Manuel Pina, conta que a ideia deste negócio surgiu quando ambos assistiram, em primeira mão, à criação de centenas de empresas de transporte de passageiros (TVDE) e de entregas. “Notámos que existiam muitas ineficiências no processo de criação de empresa e posteriormente na gestão e contabilidade das mesmas, especialmente dado o grande volume de transações destas empresas”, disse.

Debruçaram-se melhor no assunto e concluíram que “não havia grande alternativa à forma de fazer contabilidade”, sendo que, com “o surgimento da IA já é possível automatizar grande parte das tarefas manuais e repetitivas que tradicionalmente são feitas pelos próprios contabilistas”.

“Com a experiência do António [Marcelo, também ex-diretor de operações da Uber] na gestão de um modelo human-in-the-loop, percebemos que teríamos uma oportunidade para aplicar a nossa experiência e construir também um modelo semelhante, mas desta vez com um agente de IA de contabilidade supervisionado”, referiu Manuel Pina, acrescentando que este modelo “permite alcançar um nível de eficiência muito alto nas tarefas repetitivas e, ao mesmo tempo, garante que o conhecimento do contabilista é valorizado e aplicado” onde faz realmente sentido.

A Tally apresenta-se ao mercado esta quarta-feira com um pré-lançamento – os empresários ou departamentos financeiros das empresas têm de se inscrever para, eventualmente, começarem a utilizar logo o serviço – e uma equipa de 10 pessoas composta pelos dois fundadores, engenheiros de software e contabilistas certificados. Já a tabela de preços disponíveis varia de 60 a 220 euros mensais.

Recém-fundada, a Tally entra agora num setor fragmentado, com mais de 7.000 escritórios de contabilidade e auditoria no ativo em Portugal, e níveis de adoção de tecnologia e preços díspares. Questionado sobre se um novo player não aumentará a fragmentação, Manuel Pina disse apenas que a solução é para organizações “modernas”.

“Para os contabilistas da Tally, o agente apoia-o na reconciliação bancária, nos lançamentos contabilísticos e na contextualização integral sobre a empresa sempre que tiver que responder a perguntas do utilizador. Isto permite que o contabilista seja simultaneamente mais eficiente no seu trabalho como também mais preciso e eficaz na sua ação”, salienta o cofundador e CEO da Tally.

“Os pequenos e médios empresários passam a ter acesso a um serviço que, para além de garantir o processo da contabilidade, é uma ferramenta crucial na gestão do seu negócio, e a um preço que podem pagar. Até agora, as soluções que a Tally oferece estavam apenas disponíveis para grandes empresas”, completa António Marcelo, fundador e diretor de operações da Tally.