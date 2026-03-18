FUNDAÇÃO LALIGA realiza o primeiro workshop com os Dragões de Lavapiés no âmbito do projeto da LALIGA VS e da PUMA «Aqui joga-se a brincar»

Uma iniciativa enquadrada no «Want to Play», que reuniu 40 jovens futebolistas das categorias sub-10 e sub-11 numa jornada lúdico-educativa, desenvolvida através das oficinas da Futura Afición da FUNDACIÓN LALIGA e centrada na promoção do prazer do jogo, da inclusão, do respeito e da prevenção da violência — com especial atenção ao bullying — dentro e fora do campo.

A oficina formativa foi ministrada por monitores da FUNDACIÓN LALIGA, que se deslocaram para desenvolver dinâmicas participativas adaptadas aos jogadores, promovendo a reflexão e a aprendizagem através do jogo. Ao longo do dia, os participantes trabalharam de forma prática situações relacionadas com a convivência no futebol de base, reforçando comportamentos positivos e ferramentas para identificar e prevenir condutas como o assédio.

O evento contou com a presença de Olga de la Fuente, diretora da FUNDACIÓN LALIGA; Dolores Galindo, presidente do CD Elemental Dragones de Lavapiés; e Daniel Moreno, Teamhead Sports Marketing Teamsport. Durante o evento, Olga de la Fuente salientou que «para a FUNDACIÓN LALIGA é fundamental continuar a promover iniciativas que fomentem um futebol de base mais saudável e baseado em valores. Queremos agradecer à PUMA, ao Dragones de Lavapiés e a todas as pessoas envolvidas por terem tornado possível esta primeira sessão de ‘Aquí se juega a Jugar’, que é apenas o início de um projeto com grande impacto social.»

Este evento insere-se no projeto «Aquí se juega a jugar», uma iniciativa que tem como objetivo transformar o futebol de base num espaço livre de ódio e pressões, onde os jovens possam desfrutar do desporto sem medo de tensões externas. A LALIGA VS e a PUMA lançaram esta colaboração em resposta a um estudo recente que revela como mais de 45% dos pais detetam situações de ódio no futebol de base, apesar de 75% reconhecerem o valor positivo que este desporto traz em termos de aprendizagem. Através destas atividades, os participantes foram sensibilizados para os efeitos do bullying, um problema que continua a ser frequente no âmbito do desporto juvenil, e aprenderam a identificar e prevenir estas situações.

Durante os workshops, as crianças mergulharam em conceitos como a igualdade, o trabalho em equipa e a superação, refletindo os valores que a LALIGA e a PUMA procuram transmitir. Um dos pontos altos do dia foi a atividade centrada na «camisa pesada», um simbolismo visual que representa a pressão que muitos jovens desportistas sentem, não só por parte dos seus treinadores, mas também do ambiente social. Esta metáfora sublinha a importância de desfrutar do jogo sem o peso das expectativas externas e ensina os futuros futebolistas a tornarem-se futuros adeptos que valorizam o respeito e o espírito desportivo acima da competição desmedida.

O projeto «Aquí se Juega a Jugar» não se limita a um único evento, mas inclui a participação de outros seis clubes de toda a Espanha, como o C.D.E. Amistad Alcorcón e o Bufalá CF, que beneficiarão de recursos como equipamento exclusivo, clínicas de formação e acesso a jogadores profissionais. Estes clubes poderão também fazer parte de uma plataforma educativa que promove valores positivos e a convivência no desporto. A LALIGA VS e a PUMA têm como objetivo expandir a iniciativa, permitindo que mais clubes se juntem no futuro e oferecendo aos jovens um espaço seguro onde possam desenvolver a sua paixão pelo futebol sem a pressão externa que muitas vezes acompanha os desportos juvenis.