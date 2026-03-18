GBSB Global apresenta o seu modelo académico na Saló de l’Ensenyament 2026

A GBSB Global Business School participa, a partir desta quarta-feira, no Saló de l’Ensenyament 2026, o principal evento educativo da Catalunha, que se realiza em Barcelona de 18 a 22 de março, para apresentar as novidades curriculares do ano letivo 2026-2027, divulgar toda a oferta de cursos e promover a orientação dos estudantes.

A GBSB Global dispõe de um stand próprio, a partir do qual atende estudantes interessados em conhecer a sua oferta académica hiperespecializada e os seus programas de licenciatura e mestrado. A participação no Saló responde a uma decisão estratégica da escola de negócios de marcar presença em espaços educativos-chave, onde divulgar a sua proposta formativa a novos estudantes que procuram programas alinhados com as exigências atuais do mercado de trabalho.

Durante o Saló, a escola apresentará o seu modelo académico centrado na inovação, digitalização, empreendedorismo e excelência, com programas hiperespecializados que se adaptam à procura de talentos do meio empresarial. Neste sentido, a GBSB Global posiciona-se como uma referência na formação dos futuros líderes através da aprendizagem prática, do desenvolvimento de competências digitais e de um forte enfoque na empregabilidade num contexto global em constante transformação. A escola de negócios oferece diplomas oficiais e programas únicos na Europa em áreas como Inovação Empresarial, eSports, Gestão de Blockchain e Fintech, com programas inovadores como uma licenciatura em Administração de Empresas e Inovação Digital e um Doutoramento em Gestão da Inovação.

A GBSB Global dedicou uma parte do seu stand no Saló ao G-Accelerator Impact Call, o programa de pré-aceleração para startups impulsionado pela escola de negócios, que oferece mentoria, alianças estratégicas e aconselhamento a empreendedores para os ajudar a desenvolver modelos de negócio sustentáveis e com impacto económico, social e ambiental.

Durante a jornada inaugural desta quarta-feira, 18 de março, o stand da GBSB Global recebeu a visita de várias autoridades institucionais presentes na abertura oficial do Saló. Entre elas, Núria Montserrat, conselheira de Universidades e Investigação; Javier Selva, diretor-geral de Intercâmbio de Conhecimento e Sociedade; Constantí Serrallonga, diretor-geral da Fira de Barcelona; Miquel Soriano, diretor-geral de Universidades da Generalitat de Catalunya; Oriol Escardibul, secretário-geral do Departamento de Investigação e Universidades da Generalitat de Catalunya; e Teresa Sanchís, diretora-geral de Investigação da Generalitat de Catalunya.

A Saló de l’Ensenyament reúne todos os anos milhares de estudantes que procuram orientação para o seu futuro académico e profissional. A participação de destaque da GBSB Global no evento permitirá aproximar aos estudantes uma visão internacional da educação empresarial, centrada na inovação, na digitalização e no empreendedorismo. A escola atenderá os visitantes no seu stand até domingo, 22 de março.