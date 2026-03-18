Generali Tranquilidade ganha mais 81 agências do Bankinter para distribuir seguros

Seguros Não Vida da Generali Tranquilidade vão passar a ser distribuídos pelo Bankinter em Portugal. Multirrisco Habitação, Multirrisco Empresa, Saúde e Automóvel são os seguros que vão passar a estar disponíveis nas 81 agências do Bankinter.

A parceria entre a seguradora e o banco, prevê que estes seguros sejam lançados de forma faseada “com datas de início definidas caso a caso”, explicam em comunicado. No entanto, não é descartada a hipótese de serem desenvolvidos novos seguros para os clientes do Bankinter.

Pedro Carvalho, CEO da Generali Tranquilidade afirmou que “esta nova etapa da parceria com o Bankinter corresponde à nossa estratégia de chegarmos a um público mais alargado, o que a rede de agências do Bankinter vai permitir concretizar. Com este passo reafirmamos uma dinâmica já com provas dadas.”

Já Alberto Ramos, Country Manager do Bankinter Portugal, destaca que “ao integrar uma oferta sólida e competitiva de seguros Não Vida, reforçamos a capacidade de o Bankinter responder às necessidades dos clientes, contando com um parceiro de reconhecida experiência e solidez no mercado.”

Atualmente, o Bankinter conta com 81 agências, 4 centros private, 2 centros corporate e 10 centros de empresas.

Já a Generali Tranquilidade possui 18,8% de quota de mercado Não Vida e anunciam mais de 2.100.000 clientes. A seguradora conta com uma rede de distribuição de mais de 2.500 pontos de venda – 80 Corretores, 2.100 Agentes multimarca e 350 Agentes exclusivos – aos quais se juntam agora mais estes 81 balcões do Bankinter. A seguradora já dispõe de acordos para venda de seguros com os CTT e o Banco CTT.