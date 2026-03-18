Regulação

Guia prático da ASF ajuda idosos a proteger finanças e a prevenir fraudes

  • ECO Seguros
  • 15:41

A ASF e a DGC lançaram um guia prático destinado a consumidores idosos, com informação clara sobre seguros, fundos de pensões e prevenção de fraudes, para auxiliar na tomada de decisões.

A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) e a Direção-Geral do Consumidor (DGC) lançaram recentemente o “Guia Prático do Consumidor Idoso – Edição Especial Seguros e Fundos de Pensões”, destinado a apoiar na gestão de seguros, poupança e prevenção de fraudes.

Jorge Seguro Sanches, da DGC, com Gabriel Bernardino, Presidente da ASF, Eduardo Farinha Pereira, Diretor do Departamento de Supervisão Comportamental da ASF, e Diogo Alarcão, administrador.

Esta foi mais uma das iniciativas do regulador de seguros para reforçar a literacia financeira entre os portugueses. O lançamento deste guia em específico visa apoiar os consumidores seniores nas suas decisões do dia a dia no que respeita aos seguros, poupança e proteção contra fraude, tornando acessível informação às necessidades e especificidades deste segmento da população.

O guia explica os cuidados a ter com seguros automóvel, saúde e habitação, bem como princípios básicos para gerir e aplicar a poupança de forma adequada ao perfil e às necessidades do consumidor idoso. Para além disso, partilha ainda sinais de alerta e medidas essenciais de prevenção de fraude – numa altura em que a digitalização continua a ganhar cada vez mais preponderância – e os direitos dos consumidores e mecanismos de reclamação e resolução de conflitos de consumo.

A abertura da apresentação do guia esteve a cargo de Diogo Alarcão, administrador da ASF, e Jorge Seguro Sanches, Diretor-Geral da DGC, e foi conduzida por Eduardo Farinha Pereira, Diretor do Departamento de Supervisão Comportamental da ASF.

Também Gabriel Berrnardino, Presidente da ASF, marcou presença, e deixou algumas palavras: “a proteção dos consumidores mais vulneráveis exige informação acessível, clara e prática. Este Guia reforça o compromisso da ASF em disponibilizar ferramentas que ajudem os cidadãos, em particular a população idosa, a tomar decisões financeiras mais seguras e informadas”.

Já Jorge Seguro Sanches sublinhou que “com este Guia, agora em edição dedicada ao setor dos seguros e fundos de pensões, queremos informar e proteger melhor os consumidores idosos, ajudando-os a tomar decisões mais seguras no dia-a-dia”.

O Guia já está disponível nos canais institucionais da ASF e da DGC.

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