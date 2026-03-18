Fundos europeus

“Há obras do PRR que vão ficar em causa por causa destes temporais”, admite Castro Almeida

"Se não estão concluídas são excluídas têm de ser excluídas do PRR e ser substituídas por outros investimentos", disse Castro Almeida.

Há obras financiadas pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) que “vão ficar em causa por causa destes temporais”, reconheceu o ministro da Economia e Coesão Territorial. Estes projetos “vão ter o mesmo tratamento que tiveram outros”, ou seja, vão ser excluídas do financiamento da bazuca europeia.

“Se não estão concluídas, têm de ser excluídas do PRR e ser substituídas por outros investimentos”, disse Castro Almeida na audição regimental na comissão de Economia.

Estas eram obras que estavam “devidamente controladas e sinalizadas como possíveis de concluir a tempo”, mas que podem assim cair devido ao comboio de depressões que assolou sobretudo o centro do país.

Apesar de serem retiradas do PRR, Castro Almeida disse que não espera “ver o país com obras a meio paradas”. “Não estou à espera que isso aconteça. Vmos encontrar soluções para que as obras possam continuar”, garantiu.

Na última grande reprogramação do PRR, obras como a barragem do Crato, a tomada de água do Pomarão ou a dessalinizadora do Algarve tiverem de ser retiradas do PRR e vão ser financiadas pelo PT2030 e pelo Orçamento do Estado. Na reprogramação seguinte, que o Executivo classifica como revisão, foi a vez de retirar o hospital de Todos os Santos e a expansão da Linha Vermelha do Metro de Lisboa.

O secretário de Estado do Desenvolvimento Regional explicou aos deputados que em causa estão centos de saúde e habitação que terão como fontes de financiamento alternativa empréstimos do Banco Europeu de Investimento.

(Notícia atualizada com mais informação)

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