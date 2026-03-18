IA na indústria da Defesa: programa da 7.ª Talk .IA já está disponível
Iniciativa que vai discutir como a indústria da Defesa está a encarar a Inteligência Artificial conta com Henrique Gouveia e Melo e António Gameiro Marques entre os oradores convidados.
A Inteligência Artificial está no centro da nova corrida ao armamento. Com a indústria da Defesa rendida à IA, muda também a natureza dos próprios conflitos. Armas autónomas, drones cada vez mais inteligentes e algoritmos com grande capacidade de análise estão a redefinir as capacidades e as estratégias das forças armadas.
A 7.ª Talk .IA vai debater como esta revolução tecnológica está a transformar a defesa, a segurança e o equilíbrio entre Estados, numa parceria entre o .IA e o eRadar. O evento decorrerá no auditório do ECO, no dia 30 de março de manhã, e conta com Henrique Gouveia e Melo, ex-Chefe do Estado-Maior da Armada, como orador principal.
O programa preliminar está agora disponível para consulta abaixo. A entrada é livre, mas os lugares são limitados, sendo necessária inscrição prévia.
💡 IA na indústria da Defesa – a nova fronteira militar
📍 Estúdio ECO – Rua Joshua Benoliel nº 6, 3º C, Lisboa
📅 Segunda-feira, 30 de março – 9h às 12h
📝 Gratuito – Inscreva-se no Eventbrite
Consulte o programa:*
9h
Chegada
9h30
António Costa
Diretor do ECO
Introdução e contextualização
9h45
Painel .IA: “Anatomia do conflito – as novas regras do poder”
António Gameiro Marques, ex-Diretor-geral do Gabinete Nacional de Segurança
Pedro Lomba, sócio da PLMJ
Moderador: Flávio Nunes, editor do ECO
10h25
Painel eRadar: “Missão: Inovação – Empresas na linha da frente”
André Dias, Diretor de Espaço do CEiiA
André Godinho Luz, General Manager da Infinite Foundry
Moderador: Ana Marcela, diretora executiva do eRadar
11h00
Keynote Speaker
Henrique Gouveia e Melo
Ex-Chefe do Estado-Maior da Armada
11h30
Encerramento
Networking
*Sujeito a alterações.
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