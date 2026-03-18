IA na indústria da Defesa: programa da 7.ª Talk .IA já está disponível

A Inteligência Artificial está no centro da nova corrida ao armamento. Com a indústria da Defesa rendida à IA, muda também a natureza dos próprios conflitos. Armas autónomas, drones cada vez mais inteligentes e algoritmos com grande capacidade de análise estão a redefinir as capacidades e as estratégias das forças armadas.

A 7.ª Talk .IA vai debater como esta revolução tecnológica está a transformar a defesa, a segurança e o equilíbrio entre Estados, numa parceria entre o .IA e o eRadar. O evento decorrerá no auditório do ECO, no dia 30 de março de manhã, e conta com Henrique Gouveia e Melo, ex-Chefe do Estado-Maior da Armada, como orador principal.

O programa preliminar está agora disponível para consulta abaixo. A entrada é livre, mas os lugares são limitados, sendo necessária inscrição prévia.

💡 IA na indústria da Defesa – a nova fronteira militar

📍 Estúdio ECO – Rua Joshua Benoliel nº 6, 3º C, Lisboa

📅 Segunda-feira, 30 de março – 9h às 12h

📝 Gratuito – Inscreva-se no Eventbrite

Consulte o programa:*

9h

Chegada

9h30

António Costa

Diretor do ECO

Introdução e contextualização

9h45

Painel .IA: “Anatomia do conflito – as novas regras do poder”

António Gameiro Marques, ex-Diretor-geral do Gabinete Nacional de Segurança

Pedro Lomba, sócio da PLMJ

Moderador: Flávio Nunes, editor do ECO

10h25

Painel eRadar: “Missão: Inovação – Empresas na linha da frente”

André Dias, Diretor de Espaço do CEiiA

André Godinho Luz, General Manager da Infinite Foundry

Moderador: Ana Marcela, diretora executiva do eRadar

11h00

Keynote Speaker

Henrique Gouveia e Melo

Ex-Chefe do Estado-Maior da Armada

11h30

Encerramento

Networking

*Sujeito a alterações.