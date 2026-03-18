Imobiliário

JOM abre retail park de 8 milhões com 150 empregos na Batalha

Detida pelo vimaranense Joaquim de Oliveira Mendes, empresa de mobiliário, decoração e artigos para o lar investe 8 milhões de euros para abrir um retail park na Batalha.

A JOM vai inaugurar a 27 de março, o Batalha RetailPark. O espaço, que resulta da transformação e ampliação do edifício onde anteriormente funcionava apenas a loja do grupo, representa um investimento total de 8 milhões de euros e vai permitir a criação de 150 postos de trabalho diretos.

Localizado na Rua Mouzinho de Albuquerque, junto à EN1, e com uma área total de construção de 12 mil metros quadrados, o retail park vai acolher oito marcas: JOM, Vilanova, Tiffosi, Fábrica dos Óculos, Rádio Popular, Seaside, Espaço Casa e JYSK.

“A inauguração do Batalha Retail Park assinala a evolução de um ativo onde a JOM já estava presente. Com a transformação e ampliação do edifício original, criámos um espaço que reúne marcas de referência e com impacto direto na economia local”, afirma Clávio Cristo, diretor de marketing do Grupo JOM, citado em comunicado.

A par do novo retail park, a loja JOM da Batalha foi integralmente renovada. “A remodelação da JOM Batalha permitiu-nos modernizar a loja e torná-la mais funcional, alinhada com o conceito atual da marca e com uma melhor experiência para quem nos visita,” acrescenta o porta-voz do Grupo JOM.

Fundada em 1996 pelo empresário vimaranense Joaquim de Oliveira Mendes, a JOM soma 28 lojas do Minho ao Algarve e emprega mais de 500 pessoas.

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