Kristin. Allianz com desconto de 20% no seguro de Obras e Montagens
A Allianz lançou um desconto de 20% no Seguro de Obras e Montagens para apoiar a reconstrução nas regiões mais afetadas pelo comboio de tempestades.
Depois da devastação causada pelo comboio de tempestades que assolou o país, Portugal ainda se encontra em fase de reconstrução nas zonas mais afetadas. Tendo em conta que essas regiões se encontram em fase de reedificação, a Allianz decidiu disponibilizar 20% de desconto no Seguro de Obras e Montagens.
Concebido para proteger obras e montagens, este seguro cobre: danos decorrentes dos trabalhos realizados, danos provocados por fenómenos naturais como tempestades, sismos ou incêndios, furto ou roubo de materiais a incorporar na obra e consequências resultantes de erros de mão de obra.
Este desconto aplica-se apenas a apólices contratadas em códigos postais localizados nas regiões mais impactadas pelas tempestades, e pode ser subscrito tanto pelo dono da obra, como pelo empreiteiro responsável pelos trabalhos.
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