La Sureña renova o seu restaurante no Edifício Cristina, na Puerta de Jerez, em Sevilha

A La Sureña renovou o seu restaurante no Edifício Cristina, na Puerta de Jerez, em Sevilha.

O estabelecimento foi redesenhado para refletir a evolução do conceito para uma experiência mais atual, mantendo a essência que tornou a Cervecería La Sureña num dos formatos mais reconhecíveis do setor. A renovação incorpora uma estética mais contemporânea, novos elementos de identidade visual e um menu alinhado com o estilo que a marca está a implementar nos seus estabelecimentos mais recentes.

A La Sureña reforça assim a sua proposta na cidade, combinando tradição e inovação sob o seu conceito renovado de «casual ibérico»: uma reinterpretação atual dos sabores e formatos mais nossos, pensados para serem desfrutados sem pressas. Uma proposta que abraça o espírito da «social food»: partilhar comida, conversa e momentos à volta da mesa, transformando cada visita numa experiência para desfrutar em grupo, entre amigos ou em família.

A sua oferta continuará a manter os grandes clássicos que têm definido a marca desde o seu início — as garrafinhas de cerveja bem geladas e as porções concebidas para o centro da mesa — e irá integrá-los num menu renovado que se liga naturalmente à cultura gastronómica sevilhana. No âmbito desta evolução, o novo formato do «Cajonazo» substitui o clássico balde de latão e consolida-se como um dos grandes protagonistas da marca. Representa uma experiência partilhada: nove garrafinhas apresentadas num formato concebido para manter a temperatura ideal durante mais tempo, reforçando um dos rituais mais reconhecíveis do sul: a cerveja gelada à volta da mesa.

Esta renovação em Sevilha insere-se na estratégia de atualização e otimização da rede que a Restalia está a impulsionar para 2026, combinando crescimento com a modernização de estabelecimentos estratégicos nos seus principais mercados. Da mesma forma, as previsões para o primeiro semestre apontam para um arranque sólido, especialmente em marcas com forte enraizamento no sul, como a Cervecería La Sureña, cuja proposta se encaixa naturalmente em mercados onde o consumo social, os petiscos e a cerveja fazem parte da cultura gastronómica.

«A La Sureña nasceu para valorizar uma forma muito nossa de desfrutar da restauração: sem artifícios, com boa cerveja, boa companhia e preços acessíveis. A nossa proposta sempre girou em torno da partilha, de sentir a mesa como um ponto de encontro. Renovar um dos nossos restaurantes mais emblemáticos é reforçar essa essência numa cidade que representa, melhor do que nenhuma outra, a nossa maneira de viver no sul», afirmou José María Capitán, fundador e presidente da Restalia.

Desde o seu lançamento em 2010, a Cervecería La Sureña consolidou-se como um dos formatos mais reconhecíveis do setor, transportando o caráter do sul para uma proposta baseada no consumo social, na cerveja gelada e nas porções pensadas para partilhar. Com esta nova reabertura em Sevilha, a Restalia continua a fortalecer a sua rede na Andaluzia e consolida o posicionamento da La Sureña «numa cidade que representa, melhor do que nenhuma outra, a cultura do convívio e do prazer sem pressas».