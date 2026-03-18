Montepio nomeou Societé Générale para explorar venda das seguradoras Lusitania

A Associação Mutualista Montepio Geral nomeou a Societé Générale para encontrar opções no mercado para a venda parcial ou total das seguradoras Lusitania, noticia a Bloomberg.

Este passo demonstra um avanço às declarações de janeiro passado do presidente do grupo, Virgílio Lima, salientando “só avançar para este processo depois de recuperadas imparidades nas companhias seguradoras”.

Paulo Martins Silva, presidente executivo da Lusitania, já tinha alertado em entrevista ao ECOseguros da existência de “grandes grupos internacionais atentos à Lusitania”.

Em 2025, as seguradora Lusitania Vida e a Lusitania Seguros registaram conjuntamente uma quebra de vendas de prémios de 2,8% para 412 milhões de euros, baixando ao 11º lugar no ranking dos grupos seguradores em Portugal.