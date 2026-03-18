Novas carruagens para o serviço da Fertagus só em 2027

A Fertagus pediu cinco carruagens adicionais para o serviço que liga as duas margens do Tejo mas estas só deverão estar disponíveis “no primeiro quadrimestre de 2027”, afirmou a secretária de Estado da Mobilidade no Parlamento. Falta de material circulante na Europa justifica o prazo.

Na intervenção inicial, Miguel Pinto Luz afirmou que “foi recebido, em fevereiro último, o pedido formal de 5 carruagens [pela Fertagus], estando já o governo em conjunto com a Sagesecur a trabalhar no sentido de dar uma resposta rápida à necessidade identificada”.

A secretária de Estado da Mobilidade, Cristina Pinto Dias, acrescentou que, de acordo com o contrato de concessão, prorrogado pela quarta vez em 2023, “a Fertagus devia ter feito o pedido dois anos antes da necessidade. Isso não aconteceu”. “Só a 9 de fevereiro chegaram de forma sustentada as necessidades”, esclareceu.

A governante acrescentou que o Ministério das Infraestruturas e o Ministério das Finanças estão a trabalhar numa solução com a Sagescur, que é a responsável pelo material circulante da concessão. “Neste momento não conseguimos dar resposta à totalidade das necessidades”, afirmou Cristina Pinto Dias, acrescentando que o “mercado europeu está com uma crise de material circulante”. A secretária de Estado apontou a chegada de mais carruagens para o serviço da Fertagus para o “primeiro quadrimestre de 2027”.

O ministro Miguel Pinto Luz e os seus secretários de Estado ouviram várias críticas dos deputados sobre a má qualidade do serviço da Fertagus na linha ferroviária que liga as duas margens do Tejo pela Ponte 25 de Abril.

A comissão de utentes da Fertagus anunciou o mês passado que vai apresentar uma queixa à Comissão Europeia contra o Estado português por permitir que os passageiros sejam diariamente transportados em condições “fora do padrão europeu” e com riscos para a saúde, foi anunciado esta quinta-feira.

Segundo o porta-voz da comissão, Aristides Teixeira, o serviço prestado pela Fertagus, linha ferroviária que liga as duas margens do Tejo pela Ponte 25 de Abril, entre Lisboa e Setúbal, já não é uma alternativa enquanto transporte público, uma vez que as pessoas vivem diariamente um cenário “dantesco” de carruagens sobrelotadas.