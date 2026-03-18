“Os jornalistas da Visão continuam com o mesmo empenho”, diz diretor da revista

Este final da tarde/noite, com a participação de vários artistas, decorre mais uma iniciativa de apoio aos jornalistas que fazem a Visão e se propõem a comprar o título.

No final da última semana o Supremo Tribunal deu razão a Luís Delgado e revogou a não homologação do plano de insolvência da Tust in News (TiN), dona da Visão. Mas, ao mesmo tempo, retirou a cláusula que não protegia os credores, precisamente a que ditou o seu chumbo, em julho.

Com a decisão, que na prática determina que o plano aprovado por 77% dos credores em maio de 2025 e chumbado pelo tribunal dois meses depois, afinal pode ser posto em prática, dá-se inicio a um novo impasse: por um lado a empresa, tal como existia nessa altura, com funcionários e títulos em atividade, já não existe desde outubro. Por outro, a venda dos ativos, e em particular da revista Visão, que continua a ser feita por um grupo de 12 jornalistas, fica suspensa.

Enquanto o que parece ser um verdadeiro imbróglio não se resolver, a Visão continuará a chegar todas as semanas às bancas. A garantia é deixada por Rui Tavares Guedes, diretor do título. “As pessoas da redação da Visão continuam com o mesmo empenho e força a fazer revista. Não é mais este obstáculo que nos vai impedir“, diz em conversa com o +M.

Com 274 mil euros angariados na campanha de crowdfunding para a compra da Visão, que arrancou no início do ano, para esta quarta-feira os jornalistas preparam mais uma iniciativa, o Visão Fest.

Com o mote “Não fechem os olhos”, o evento, que decorre na Casa do Capitão, em Lisboa, vai juntar para um ciclo de conversas nomes como Lídia Jorge, Capicua, Luísa Sobral e Carolina Deslandes. O evento é também feito de música, com as atuações de Marco Oliveira, Joana Barra Vaz, Susie Filipe, Mazgani, Joana Alegre, Márcia, Luca Argel, Pedro Abrunhosa e um DJ set de Luís Varatojo.

Cada bilhete tem o custo de 27 euros e o objetivo continua a ser recolher fundos para que a Visão continue a ser feita por este grupo de jornalistas. O espaço é cedido pela Casa do Capitão, os artistas participam pro bono e a Delta ofereceu chávenas, que vão ser vendidas como merchandising.

“As pessoas querem apoiar. E esse apoio dá-nos muita força, é um grande incentivo”, comenta Rui Tavares Guedes. De acordo com o jornalista, a revista está a vender em banca uma média de 10 mil exemplares por semana. A tiragem, por sugestão da Vasp, vai subir 5%.

Recorde aqui a entrevista a Rui Tavares Guedes, publicada em janeiro: