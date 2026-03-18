Direto Pelo menos 19 mortos em novos ataques de Israel contra o Líbano
Tóquio pede a Teerão para cessar ações que ameacem a navegação no estreito de Ormuz, quando se intensifica o debate sobre uma intervenção internacional para proteger o tráfego marítimo.
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