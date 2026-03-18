Presidente da República anuncia comemorações do 10 de Junho na ilha Terceira e Luxemburgo

O Presidente da República, António José Seguro, anunciou esta quarta-feira que a ilha Terceira, na Região Autónoma dos Açores, e o Luxemburgo vão acolher este ano as comemorações oficiais do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

O anúncio foi feito através de uma nota da Presidência da República, que salienta que a escolha dos Açores “assume significado especial por homenagear as autonomias regionais, que este ano assinalam 50 anos desde a sua consagração constitucional”.

“Ao celebrar esta data nos Açores, o Presidente da República sublinha a importância histórica, política e cultural das regiões autónomas na construção de um Portugal mais coeso, plural e solidário, reforçando simultaneamente os valores da unidade nacional e da coesão territorial”, refere-se.

A nota acrescenta que, no dia 12 de junho, o Presidente da República participa, na Madeira, numa sessão comemorativa dos 50 anos de autonomia e 40 anos de integração europeia. As comemorações do 10 de Junho vão também assinalar-se este ano no Luxemburgo, “país que acolhe uma das mais expressivas e dinâmicas comunidades na diáspora”.

“Esta decisão reforça o reconhecimento do contributo dos portugueses residentes no estrangeiro para o desenvolvimento do país e afirmação de Portugal no mundo”, afirma a nota. No seu discurso de tomada de posse, a 9 de março, na Assembleia da República, António José Seguro já tinha anunciado que pretendia continuar a prática do seu antecessor de assinalar este dia em território nacional e no estrangeiro.

“Como escreveu Jorge de Sena, Portugal é feito dos que partem e dos que ficam – sentimento que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa tão bem interpretou quando, inovando, decidiu realizar as comemorações do Dia de Portugal, em território nacional e na diáspora; prática essa que decidi continuar, por partilharmos a mesma interpretação”, disse na altura.

No ano passado, as comemorações do 10 de Junho, em território nacional, decorreram no Algarve, em Lagos. Já no estrangeiro foram escolhidos Estugarda e Munique, na Alemanha, para celebrar o Dia de Portugal junto de comunidades emigrantes portuguesas.