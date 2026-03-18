Redirecionamento de bens da China para a UE ainda não se verificou, mas riscos persistem

O temido redirecionamento das exportações chinesas para a União Europeia (UE) devido às tarifas norte-americanas ainda não se verificou, embora o seu risco continue, sobretudo para países com um perfil de importações semelhante ao dos Estados Unidos, alerta o Banco de Portugal (BdP).

Numa análise divulgada esta quarta-feira, em antecipação ao “Boletim Económico” de março, o regulador conclui que “não há evidência clara de um redirecionamento das exportações chinesas para a UE devido ao aumento das tarifas dos EUA”.

Em 2025, os Estados Unidos aumentaram significativamente as taxas alfandegárias sobre os produtos provenientes do exterior, sendo esta subida particularmente acentuada no caso da China. Um dos principais receios dos dirigentes europeus foi o de que esta dinâmica levasse a um redirecionamento dos produtos chineses para a UE, com consequências para o comércio interno e competitividade das empresas europeias, que iriam enfrentar um súbito aumento da concorrência.

O Banco de Portugal conclui que, em 2025, verificou-se, é certo,um aumento do volume das importações de bens da União Europeia provenientes da China maior do que das restantes importações de bens, tanto extra-UE como intra-UE, traduzindo-se num aumento do peso da China no total das importações de bens.

Porém, “este crescimento mais elevado pode refletir diversos fatores, incluindo ganhos de competitividade, não traduzindo necessariamente um redirecionamento do comércio” induzido pelo aumento das barreiras comerciais dos Estados Unidos, e recorda que a tendência já se verificava em 2024.

Com base numa análise mais aprofundada, o regulador conclui que “até ao final de 2025, não terá havido um redirecionamento das exportações chinesas para o mercado da UE sistematicamente associado ao aumento dos direitos aduaneiros aplicados pelos EUA”.

Isto não significa, porém, que não pode vira acontecer, pelo que alerta que o risco desse redirecionamento persiste, “na medida em que estes ajustamentos tendem a materializar-se com algum desfasamento temporal, por exemplo devido à existência de contratos pré-estabelecidos e de custos associados ao estabelecimento de novas relações comerciais”.

Um risco que é ainda mais elevado para os países da UE com maior semelhança entre a sua estrutura total de importações e a estrutura de importações de bens da China por parte dos EUA. “A evolução futura dos direitos aduaneiros e de outras medidas de política comercial aplicados pelos EUA e pela UE às importações provenientes da China continuará a afetar os incentivos económicos subjacentes ao eventual redirecionamento desses fluxos comerciais“, explica.

Paralelamente, adverte que “a crescente semelhança entre o perfil de especialização da China e da UE poderá intensificar a pressão competitiva sobre as empresas europeias”.