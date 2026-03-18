Técnicos auxiliares de saúde do Hospital de Santa Maria suspendem greve de quinta-feira

Os técnicos auxiliares de saúde do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, suspenderam a greve agendada para quinta-feira depois de o conselho de administração ter assumido o compromisso de “resolver imediatamente os problemas”, indicou esta quarta-feira o sindicato.

Em comunicado, o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas do Sul e Regiões Autónomas referiu que a suspensão da greve dos trabalhadores da carreira de técnico auxiliar de saúde resulta do “compromisso assumido pelo presidente do conselho de administração em resolver imediatamente os problemas que levaram à convocação da paralisação”.

Segundo o sindicato, o principal motivo da greve estava relacionado com o facto de a Unidade Local de Saúde Santa Maria não ter avaliado os trabalhadores desta carreira, o que na sua opinião constituía “um entrave às progressões salariais”.