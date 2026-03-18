Técnicos auxiliares de saúde do Hospital de Santa Maria suspendem greve de quinta-feira
A suspensão da greve dos trabalhadores da carreira de técnico auxiliar de saúde resulta do "compromisso assumido pelo presidente do conselho de administração em resolver imediatamente os problemas".
Os técnicos auxiliares de saúde do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, suspenderam a greve agendada para quinta-feira depois de o conselho de administração ter assumido o compromisso de “resolver imediatamente os problemas”, indicou esta quarta-feira o sindicato.
Em comunicado, o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas do Sul e Regiões Autónomas referiu que a suspensão da greve dos trabalhadores da carreira de técnico auxiliar de saúde resulta do “compromisso assumido pelo presidente do conselho de administração em resolver imediatamente os problemas que levaram à convocação da paralisação”.
Segundo o sindicato, o principal motivo da greve estava relacionado com o facto de a Unidade Local de Saúde Santa Maria não ter avaliado os trabalhadores desta carreira, o que na sua opinião constituía “um entrave às progressões salariais”.
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