União Europeia e Islândia vão cooperar em matéria de segurança e defesa

A União Europeia (UE) assinou esta quarta-feira um acordo de parceria com a Islândia que prevê a criação de um diálogo anual específico sobre segurança e defesa, anunciou a diplomacia europeia.

O acordo foi assinado em Bruxelas pela Alta Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Kaja Kallas, e a chefe de diplomacia islandesa, Porgerour Katrín Gunnarsdóttir, noticiou a agência France-Presse (AFP).

O documento prevê o reforço da cooperação em áreas como o apoio à Ucrânia, assuntos do Ártico, segurança marítima e questões cibernéticas, de acordo com o gabinete de Kallas.

A parceria abrange ainda tecnologias emergentes e disruptivas, segurança económica e a relação entre as alterações climáticas e a segurança.

A UE assinou recentemente acordos semelhantes com o Reino Unido e com a Índia.

O acordo vai “aprofundar a nossa cooperação em áreas importantes para a segurança dos nossos cidadãos, desde a segurança marítima até à proteção de infraestruturas críticas”, escreveu Kallas nas redes sociais.

Kallas considerou tratar-se de “uma vitória para a UE e para a Islândia”, país que vai realizar em 29 agosto um referendo sobre o reinício das negociações de adesão ao bloco europeu.

As autoridades de Reiquiavique iniciaram as negociações de adesão à UE em 2009, tendo interrompido o processo em 2015. Os islandeses vão decidir em referendo se desejam que as discussões sejam retomadas.

A Islândia já integra juntamente com a Suíça e a Noruega o Espaço Económico Europeu, uma zona de comércio livre que associa a UE a vários países não-membros.

A intenção demonstrada pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, de adquirir a região autónoma dinamarquesa da Gronelândia suscitou preocupação em Reiquiavique.

A Islândia não possui forças armadas próprias, estando a defesa a cargo dos Estados Unidos e da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a aliança de defesa ocidental conhecida pela sigla do nome em inglês NATO.

A Islândia é um dos 12 países fundadores da NATO, em 1949, organização que conta atualmente com 32 membros.