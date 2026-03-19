Ataque ao Irão

📹 Onde fica, quantos quilómetros tem e qual o seu peso nas rotas. Conheça aqui o famoso Estreito de Ormuz

  • ECO
  • 7:06

Bloqueado desde 28 de fevereiro quando os Estados Unidos e o Irão atacaram Israel, o Estreito de Ormuz passou a ser tema central no debate diário. Veja aqui o vídeo e conheça os detalhes.

Os preços do petróleo, e portanto dos combustíveis, dispararam com o fecho do Estreito do Ormuz, por onde passa um quinto do petróleo do mundo, bloqueado desde 28 de fevereiro quando os EUA e Israel atacaram o Irão.

Mais de 20 milhões de barris de petróleo bruto, condensado e combustíveis passaram pelo estreito diariamente no ano passado, o que revela a sua importância para a economia mundial, uma vez que é por aqui que os membros da OPEP – Arábia Saudita, Irão, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Iraque – exportam a maior parte do petróleo, principalmente para a Ásia.

O Estreito fica entre Omã e o Irão e liga o Golfo ao norte com o Golfo de Omã ao sul e o Mar Arábico, tendo 33 quilómetros de largura no seu ponto mais estreito, com a rota marítima com apenas três quilómetros de largura em cada direção.

Veja aqui o vídeo.

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