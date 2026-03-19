5 coisas que vão marcar o dia

O INE divulga esta quinta-feira as taxas de juro implícitas no crédito à habitação de fevereiro, enquanto o BCE e o Banco de Inglaterra realizam as suas reuniões para decidir o rumo das respetivas políticas monetárias. A Sonae e a Altri têm marcadas para hoje a apresentação dos resultados de 2025. O Eurostat revela os índices do custo de mão-de-obra no quarto trimestre de 2025.

INE divulga taxas de juro no crédito à habitação de fevereiro

Esta quinta-feira vai ficar marcada pela divulgação dos dados referentes às taxas de juro implícitas no crédito à habitação em fevereiro, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). A taxa de juro implícita nos contratos de crédito à habitação fixou-se em 3,111% em janeiro, o valor mais baixo desde maio de 2023.

BCE deverá manter taxas de juro inalteradas

O Banco Central Europeu (BCE), responsável pela moeda única da Zona Euro, vai reunir-se esta quinta-feira em Frankfurt, na Alemanha, para discutir a sua política monetária. É esperado que o BCE mantenha as taxas de juro inalteradas, embora comecem a surgir indícios de que o banco possa voltar a subir as taxas nas próximas reuniões devido ao conflito no Médio Oriente. Após a reunião, decorrerá uma conferência de imprensa, onde serão partilhadas as decisões do BCE.

Reino Unido discute política monetária

Esta quinta-feira, em Londres, no Reino Unido, também se discute a política monetária a adotar nesse país. Os membros do Banco de Inglaterra vão definir a taxa básica de juro e a orientação da política monetária. É esperado que o Banco de Inglaterra mantenha as taxas de juro inalteradas em 3,75%.

Sonae e Altri divulgam resultados

O grupo Sonae vai divulgar esta manhã, na Maia, Porto, os resultados referentes ao quarto trimestre de 2025. A conferência de imprensa está marcada para as 10h, com a presença da Comissão Executiva, nomeadamente de Cláudia Azevedo, CEO da Sonae. Também a papeleira Altri apresenta, esta quinta-feira, os resultados referentes a 2025.

Eurostat apresenta índices do custo de mão-de-obra

O gabinete estatístico europeu Eurostat revela esta quinta-feira os índices do custo de mão-de-obra referentes ao quarto trimestre de 2025. O relatório detalha a evolução dos salários e encargos sociais nos países da União Europeia, permitindo analisar tendências de competitividade e inflação laboral.