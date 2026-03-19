Alimentação e hábitos de vida do homem influenciam a qualidade do sémen e a fertilidade

A fertilidade masculina é condicionada por múltiplos fatores, entre os quais os hábitos de vida, especialmente a alimentação, que pode influenciar diretamente a qualidade do sémen e, consequentemente, as probabilidades de conseguir uma gravidez.

Neste sentido, determinados nutrientes desempenham um papel especialmente relevante. «O ácido fólico participa na produção de espermatozoides e nos processos de replicação celular. Por isso, é especialmente importante para melhorar parâmetros como a concentração e a morfologia espermática», explica a Dra. Rocío Rivera, diretora do laboratório de andrologia do IVI Valência.

Por seu lado, os antioxidantes — presentes principalmente em frutas e vegetais — ajudam a combater o stress oxidativo, um dos principais fatores que podem prejudicar a qualidade seminal. «Os antioxidantes contribuem para reduzir o stress oxidativo, o que favorece que os espermatozoides apresentem uma melhor morfologia e motilidade», acrescenta a doutora.

Além disso, os ácidos gordos ómega-3, presentes em alimentos como o peixe azul ou os frutos secos, são componentes essenciais da membrana espermática. «Conferem fluidez a esta estrutura, o que facilita uma melhor mobilidade espermática», salienta Rivera.

Para além de seguir estes hábitos saudáveis, os especialistas recomendam evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, bem como reduzir o consumo de álcool e moderar a ingestão de cafeína, devido ao seu impacto negativo no stress oxidativo e na fragmentação do ADN espermático.

«Cuidar da alimentação e manter hábitos de vida saudáveis pode contribuir para melhorar a qualidade do esperma e, com isso, favorecer as possibilidades de conseguir uma gravidez», conclui a especialista.

No âmbito do Dia do Pai, os especialistas sublinham a importância de os homens adotarem hábitos saudáveis também quando planeiam a paternidade, uma vez que pequenas mudanças no dia a dia podem fazer a diferença na sua fertilidade.