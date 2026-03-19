Banca pressiona grupo de Pais do Amaral após chumbo do plano de recuperação

Miguel Pais do Amaral está a travar uma luta contra os credores para evitar um cenário de liquidação descontrolada dos seus ativos. O plano de recuperação (PER) que a AHS Investimentos, a holding que reúne vários investimentos do empresário, desde o imobiliário à energia, apresentou no final do ano passado para pagar dívidas de 58 milhões de euros a várias instituições financeiras não foi aprovado, mas a decisão vai ser contestada. E isto quando uma das ‘joias’ do grupo foi para insolvência a pedido de um dos bancos credores.

Segundo explicou a administração da AHS, o PER (o terceiro que apresentou nos últimos dez anos) teve 80% dos votos dos credores, uma votação que não foi, ainda assim, suficiente para que o plano visse a luz do dia.

O grupo do empresário de 71 anos admite surpresa com este desfecho, mas não vai desistir do plano – isto apesar de um dos credores (o Abanca) ter contestado logo o plano de recuperação por conta dos gastos com a administração. “Assim, e não obstante, a sentença será objeto de recurso”, referiu a AHS em resposta ao ECO.

Com o PER, a holding de Pais do Amaral pedia mais tempo para pagar as dívidas aos credores – “a prioridade neste momento”, segundo tinha dito em dezembro – através da rentabilização os vários ativos que tem em Portugal e no Brasil. Queria uma carência de três anos e pagar o grosso da dívida em 2032, mas sem qualquer perdão.

Ao mesmo tempo, ao recorrer a este mecanismo de recuperação de empresas, também assegurava proteção em relação a potenciais investidas de credores. O que não conseguiu evitar.

Santander pede insolvência de ‘joia’

No final do ano passado, enquanto preparava o PER, a AHS viu o Santander Portugal a avançar com um pedido de insolvência da Top Building, uma das principais empresas do grupo e cuja alienação (prevista no PER) permitiria saldar uma parte importante das suas dívidas.

De resto, a AHS pediu um novo PER justamente por conta das boas notícias que tinha recebido deste ativo em relação ao plano que tinha sido aprovado em 2022. A Top Building está a desenvolver um projeto imobiliário no Alvor, em Portimão, Algarve. Nos últimos anos, o projeto evoluiu de uma situação de perspetivas “muito reduzidas”, depois de dois Estudos de Impacte Ambiental negativos, para uma situação bem mais favorável: está em vias de conseguir licenciamento para o desenvolvimento de uma urbanização, em vez de um empreendimento hoteleiro, como estava previsto inicialmente.

Se no anterior plano não era expectável vender o terreno no Alvor por mais de cinco milhões de euros, a AHS esperava agora encaixar cerca de 12 milhões com este ativo. Mas essa operação está agora mais difícil. O problema: o ativo serve de hipoteca junto do Santander por conta de uma dívida de cerca de cinco milhões. No mês passado o tribunal proferiu a sentença de declaração de insolvência da Top Building pedida pelo banco, tema em relação ao qual a administração não faz comentários.

Obras de arte e Brasil para pagar dívidas

Além da Top Building, cuja alienação também iria permitir saldar um crédito obtido junto do Eurobic (atualmente Abanca), o plano de recuperação da AHS assenta ainda na rentabilização e venda de outros ativos, incluindo obras de arte no valor de um milhão de euros (empenhadas ao Novobanco) e sobretudo os projetos de energia e imobiliário no Brasil e que também ainda não estão madura de desenvolvimento.

Esses são os casos da Norwind, que desenvolve projetos eólicos e solares em propriedades de terceiros, e com a qual espera gerar receitas de cerca de 60 milhões de euros daqui a seis anos, e também do Campo Largo, ativo em relação ao qual espera faturar através de contratos já celebrados com a francesa Engie e também com a venda da propriedade de 44 mil hectares por mais de 11 milhões de euros.

Em Portugal, o plano prevê “eventos de liquidez” relacionados com a venda do Espaço Sete Rios, em Lisboa, detido em parte e indiretamente pela holding de Pais do Amaral por via do The Edge Group. Os fundos que resultarem desta operação vão suportar os custos de funcionamento da AHS, com oito trabalhadores.

Para garantir o sucesso do plano, que a AHS assegurou que seria o último, Pais do Amaral prometeu o seu “envolvimento e compromisso pessoal”. Mas isso não convenceu alguns credores.