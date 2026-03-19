BCE vê inflação a disparar para 4,4% este ano num cenário severo de guerra no Médio Oriente
BCE construiu dois cenários alternativos para medir o potencial impacto da guerra no Médio Oriente. No pior dos casos, taxa de inflação pode escalar para os 4,4% este ano e 4,8% em 2027.
O Banco Central Europeu (BCE) projeta que se o conflito no Médio Oriente se agudizar o impacto para a economia poderá ser mais severo do que o esperado. No pior cenário, Frankfurt estima que a inflação na Zona Euro pode disparar até 4,4% este ano, aumentando para 4,8% em 2026, ao mesmo tempo que o crescimento recua para 0,4% e 0,9, respetivamente.
As projeções foram divulgadas esta quinta-feira, após a reunião do Conselho de Governadores que decidiu manter inalteradas as três taxas de juro diretoras. Em conferência de imprensa, a presidente do BCE, Christine Lagarde, alertou que “a guerra no Médio Oriente tornou as perspetivas consideravelmente mais incertas, criando riscos em alta para a inflação e riscos em baixa para o crescimento económico”.
No cenário base, o staff do BCE cortou o crescimento económico esperado para este ano e o próximo e reviu em alta as projeções para a inflação, sobretudo para 2026. Deste modo, Frankfurt espera um crescimento económico, em média, de 0,9% em 2026, 1,3% em 2027 e 1,4% em 2028, e uma taxa de inflação de 2,6% em 2026, 2% em 2027 e 2,1% em 2028.
(Notícia em atualização)
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