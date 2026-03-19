Cascais é anfitriã da regata The Ocean Race em 2027

Cascais vai estar no epicentro da 15.ª edição da regata mundial Ocean Race que regressa a Portugal em 2027, reforçando o estatuto desta cidade como destino de referência no mapa da vela internacional. O evento conta com a Volvo Cars como parceira oficial, “reforçando a ligação histórica da marca a uma das mais exigentes provas do desporto mundial”, segundo destaca a Volvo Car Portugal.

Depois de Lisboa ter sido anfitriã desta regata durante três edições consecutivas (2011–12, 2014–15 e 2017–18), é a vez de Cascais receber em 2027 a chegada de uma das etapas da The Ocean Race. A etapa ligará St. Pete-Clearwater, na Florida (Estados Unidos), à costa portuguesa, numa travessia de cerca de 4.500 milhas náuticas através do Atlântico.

O ponto de partida da corrida acontecerá a 17 de janeiro de 2027, em Alicante, Espanha, dando literalmente a ‘volta ao mundo’, numa travessia de cerca de 14.000 milhas náuticas até Auckland, na Nova Zelândia.

A chegada da regata a Cascais, após uma travessia do Atlântico, celebra a ligação histórica do nosso país ao oceano e o espírito de aventura que sempre definiu esta competição. Luís Santos Head of Marketing & Consumer Experience da Volvo Car Portugal

A regata seguirá depois para a América do Sul, com escala em Itajaí (Brasil), antes de rumar aos Estados Unidos e iniciar nova etapa transatlântica entre St. Pete Clearwater e Cascais. A competição terminará com uma etapa final no Mar Vermelho até AMAALA.

Para a Volvo, a ligação à regata tem especial importância, uma vez que esta prova já foi conhecida como Volvo Ocean Race durante duas décadas. “É com grande orgulho que vemos Portugal voltar a integrar o percurso da The Ocean Race. A chegada da regata a Cascais, após uma travessia do Atlântico, celebra a ligação histórica do nosso país ao oceano e o espírito de aventura que sempre definiu esta competição”, frisa Luís Santos, Head of Marketing & Consumer Experience da Volvo Car Portugal, citado num comunicado.

Desde a sua criação em 1973, a The Ocean Race tem sido considerada um dos maiores desafios do desporto mundial, reunindo algumas das melhores equipas e velejadores do mundo.

Mais recentemente, a regata regressou ao país com a realização da The Ocean Race Europe em Cascais, em 2021, marcando a estreia da vila no circuito. Já Matosinhos, no Porto, integra o percurso da edição de 2025, numa continuidade da presença nacional na competição.