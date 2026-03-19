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Começa o Festival Mundial da Felicidade, com líderes empresariais, agentes de mudança e especialistas internacionais a debater sobre bem-estar e competitividade

  • Servimedia
  • 19 Março 2026

O Festival Mundial da Felicidade inaugurou esta quinta-feira a sua edição de 2026 no Auditório Municipal Joaquín Rodrigo, em Las Rozas (Madrid), com lotação esgotada.

Durante quatro dias, o encontro abordará o papel do bem-estar como infraestrutura do progresso social e económico, integrando empresa, educação, saúde mental e cultura num mesmo espaço de diálogo e ação.

O Festival, promovido pela Fundação Mundial da Felicidade, faz parte de uma rede internacional presente em mais de 80 cidades e consolidou-se em Espanha após as edições realizadas em Saragoça e Granada. Todas as sessões do encontro são transmitidas em direto através da Adio.fm, emissora oficial do Festival.

A jornada inaugural começou com a cerimónia de abertura do Festival e a mensagem de boas-vindas da Fundação Mundial da Felicidade aos participantes. O fundador e presidente da Fundação, Luis Gallardo, sublinhou durante a sua intervenção que o objetivo do encontro é impulsionar uma mudança profunda na forma de entender o progresso: «O bem-estar não é um luxo nem uma aspiração abstrata. É a infraestrutura invisível que permite que as pessoas, as organizações e as sociedades prosperem. Este Festival existe para nos lembrar que o futuro se constrói colocando a dignidade humana, a consciência e a felicidade no centro das nossas decisões».

Gallardo salientou também que o Festival representa o espaço onde convergem inspiração, conhecimento e ação para avançar rumo a um novo paradigma de desenvolvimento humano.

VISÃO E PROJETOS

O diretor-geral da Fundação Mundial da Felicidade, Raúl Varela, apresentou o trabalho que a organização desenvolve à escala global para situar o bem-estar como eixo estrutural do progresso.

Durante a sua intervenção, Varela explicou como o ecossistema da Fundação conecta projetos em áreas como empresas, educação, cidades ou saúde, com o objetivo de transferir a felicidade do plano conceptual para sistemas aplicáveis na vida real. «A missão da Fundação Mundial da Felicidade é criar as condições para que as pessoas possam viver com maior liberdade, consciência e bem-estar. Este Festival é a montra de um trabalho que se desenvolve ao longo de todo o ano em empresas, escolas e cidades para converter o bem-estar num padrão de progresso», afirmou.

No mesmo bloco foi apresentada a Certificação de Bem-estar Laboral (CBL), iniciativa impulsionada pela Fundação em parceria com a AENOR e exposta por Carlos Jordana, que permite medir e verificar de forma rigorosa a integração do bem-estar nas organizações. O modelo propõe um sistema estruturado de diagnóstico, melhoria contínua e auditoria independente que ajuda as empresas a integrar o bem-estar como parte da sua estratégia corporativa.

PRÉMIOS FMF

Um dos momentos centrais do primeiro dia do Festival será o Jantar de Gala e a cerimónia de entrega dos Prémios FMF para o Bem-estar nas Organizações 2026, que terá lugar esta noite.

A primeira edição destes prémios irá reconhecer as empresas que estão a integrar o bem-estar como eixo estratégico do seu modelo de gestão. Entre os 25 finalistas encontram-se organizações como a Ferrovial, a Leroy Merlin, a AXA, o CaixaBank, a ISDIN, a Dentsu, a Aldeas Infantiles SOS Espanha ou a Recordati, entre outras.

Os prémios estão ligados ao desenvolvimento da Certificação de Bem-estar Laboral, a norma promovida pela Fundação para avaliar de forma rigorosa o bem-estar dentro das organizações e promover modelos empresariais mais sustentáveis e humanos.

Além disso, ao longo do dia, o Festival aborda o papel da liderança e da cultura organizacional na construção de ambientes de trabalho mais saudáveis e resilientes. O programa inclui intervenções de dirigentes de grandes empresas, mesas redondas sobre novas formas de trabalho e debates sobre o impacto do bem-estar na produtividade, na inovação e na sustentabilidade empresarial.

Inclui a conferência de Víctor Küppers, referência internacional em liderança e atitude, que apresentará a palestra «Viver e trabalhar com alegria», uma reflexão sobre a importância da mentalidade e da responsabilidade individual em contextos de mudança e incerteza.

Com esta primeira jornada, o Festival Mundial da Felicidade dá início a quatro dias de programação dedicados a explorar formas de integrar o bem-estar nas empresas, na educação, na saúde mental e na cultura, consolidando-se como um dos fóruns internacionais de referência nesta área. Todas as sessões do Festival podem ser acompanhadas em direto através da «Adio.fm», a emissora oficial do evento.

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