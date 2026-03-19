De “memorável” a “extraordinário”. Sonae fecha 2025 com receitas históricas acima de 11 mil milhões e volta a propor aumento de dividendo

“2025 foi um ano extraordinário para a Sonae“. É desta forma que a CEO Cláudia Azevedo classifica os resultados anuais do Grupo da Maia, que, em 2024, tinha registado um ano “memorável”, nas palavras da empresária. A dona dos supermercados Continente atingiu um novo marco histórico de vendas, com as receitas a superarem pela primeira vez os 11 mil milhões de euros, enquanto os lucros aumentaram 11% para 247 milhões de euros.

O conselho de administração vai propor a distribuição de um dividendo de 6,217 cêntimos, o que representa um novo aumento de 5% face aos 5,921 cêntimos pagos no ano anterior.

A empresa da Maia fechou o último ano com um volume de negócios consolidado de 11,4 mil milhões de euros, mais 14,2% que o valor registado no ano anterior, um desempenho que foi “principalmente impulsionado pela MC, tanto nos segmentos de alimentar como de saúde e beleza, mas também pela Worten e pela Musti“, segundo o comunicado enviado esta quinta-feira pela empresa à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A Sonae destaca o “forte crescimento, resultado da preferência dos consumidores, traduziu-se no reforço das quotas de mercado em todos os mercados onde a Sonae opera”. Já o EBITDA aumentou 17,6%, para 1,2 mil milhões de euros.

“2025 foi um ano extraordinário para a Sonae, reforçando a nossa confiança de que estamos a construir um grupo coeso de empresas líderes, com escala, capacidade e ambição para criar valor económico e social no longo prazo”, comenta Cláudia Azevedo, citada no comunicado.

"Tenho orgulho em partilhar que atingimos máximos históricos, com o volume de negócios a alcançar 11,4 mil milhões de euros, crescendo 14%, enquanto o EBITDA subjacente cresceu 24% para 1,12 mil milhões de euros, uma melhoria da margem de 9,1% para 9,9%.” Cláudia Azevedo CEO da Sonae

A líder da Sonae realça que, “após uma reconfiguração significativa do portefólio da Sonae no ano passado, nomeadamente através dos investimentos relevantes na Musti e na Druni, em 2025 os nossos esforços centraram-se na integração bem-sucedida destas empresas, bem como no apoio a todos os negócios para que continuem a prosperar nos seus mercados”.

“Tenho orgulho em partilhar que atingimos máximos históricos, com o volume de negócios a alcançar 11,4 mil milhões de euros, crescendo 14%, enquanto o EBITDA subjacente cresceu 24% para 1,12 mil milhões de euros, uma melhoria da margem de 9,1% para 9,9%”, sintetizou a empresária.

Cláudia Azevedo assinalou que a MC “voltou a destacar-se com um ano notável“. “O segmento alimentar apresentou um desempenho excecional, com crescimento LfL de 8,3%, impulsionado sobretudo pela forte evolução de volumes num contexto de inflação moderada”, apontou, acrescentando que o Continente voltou a aumentar a sua quota de mercado, “reforçando a sua posição de liderança, incluindo nas categorias de frescos e no canal online”.

No retalho alimentar e no segmento de saúde, bem-estar e beleza, o volume de negócios da MC atingiu 8,9 mil milhões de euros em 2025, um crescimento homólogo de 16% e uma subida comparável de 7,9%.

Contabilizando apenas o segmento alimentar, o volume de negócios subiu 10% para 7,1 mil milhões de euros, mantendo-se como a principal fonte de receitas do grupo.

A empresa explica, em comunicado, que o “crescimento foi principalmente impulsionado por volumes, refletindo a força da proposta de valor do Continente num contexto de inflação moderada. Este desempenho foi ainda suportado pela expansão da rede, com 13 supermercados abertos durante o ano, maioritariamente de proximidade”.

No segmento de saúde e beleza, o volume de negócios aumentou para 1,8 mil milhões de euros, com as vendas comparáveis a crescerem 5,6%, “refletindo a consolidação integral da Druni, um crescimento orgânico robusto e a contínua expansão da rede na Península Ibérica, com 42 lojas abertas durante o ano”. A Druni, que entrou no mercado português em 2025, fechou o ano com quatro lojas no país.

“A parceria com a família Casp na Druni revelou-se um passo decisivo, estabelecendo uma plataforma líder na Península Ibérica juntamente com a Wells. Estou muito confiante no potencial de criação de valor de longo prazo desta via de crescimento num mercado com fortes tendências estruturais favoráveis“, realçou a CEO no comunicado.

No retalho de eletrónica, marketplace e serviços, o volume de negócios da Worten aumentou 7,5%, para 1,5 mil milhões de euros.

No retalho de produtos para animais, a Musti “registou progressos significativos no reforço das suas posições nos países nórdicos e alargou a sua presença geográfica integrando a PetCity nos Bálticos (adquirida no 4T24) e a ZU em Portugal (adquirida à MC em dezembro de 2025)”. No final de 2025, a Musti tinha expandido a sua presença para sete países”. O volume de negócios aumentou 14,4%, “suportado pelos negócios recentemente adquiridos, pela abertura de lojas e por uma robusta performance de vendas LfL de 3,3%”, refere o documento.

Já a Sierra (imobiliário) atingiu um resultado líquido de 110 milhões de euros em 2025, suportado principalmente por um desempenho operacional mais forte e pela melhoria das avaliações dos centros comerciais.

Nas telecomunicações e tecnologia, a empresa destaca que a “NOS tem apresentado consistentemente resultados operacionais sólidos, trimestre após trimestre, apesar de operar num ambiente competitivo altamente desafiante no segmento de telecomunicações”. “Nas contas consolidadas da Sonae, a contribuição da NOS pelo método de equivalência patrimonial ascendeu a 92 milhões de euros em 2025″, acrescenta o comunicado.

Investimento abranda após onda de aquisições

Depois de um período forte de aquisições, que inclui a aquisição da nórdica Musti por cerca de 700 milhões de euros, da Diorren e a “combinação dos negócios” da Druni e da Arenal em Espanha, o grupo da Maia focou-se, em 2025, no desenvolvimento dos seus negócios, no reforço da diversificação do portefólio e na criação de valor social.

Contas feitas, o investimento consolidado atingiu 612 milhões de euros, “com destaque para a aposta na expansão orgânica dos negócios, nomeadamente no retalho nos diversos mercados em que a Sonae está presente, bem como em movimentos importantes do portefólio internacional”.

Trata-se de um valor que ficou muito aquém dos 1.589 milhões de euros investidos em 2024, sendo que, deste bolo, 1.121 milhões de euros destinaram-se a financiar as aquisições.

“Estamos confiantes na força do nosso portefólio, que se encontra bem posicionado para a criação de valor no longo prazo“, rematou Cláudia Azevedo, acrescentando que “é equilibrado tanto do ponto de vista geográfico como setorial, com todos os negócios a deterem posições relevantes nos seus mercados com propostas de valor sólidas, beneficiando da exposição a mercados com fortes tendências estruturais favoráveis”. “Olhamos para o futuro com confiança e otimismo“, concluiu.