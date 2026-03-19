Descoberto vírus capaz de espiar milhões de iPhones
Investigadores descobrem spyware sofisticado, chamado Darksword, capaz de espiar milhões de iPhones através de dezenas de sites ucranianos, explorando versões desatualizadas do iOS.
Um novo spyware altamente sofisticado, capaz de se infiltrar e roubar dados de centenas de milhões de iPhones, foi recentemente identificado por investigadores de cibersegurança. Segundo a agência Reuters, o software, denominado “Darksword”, foi encontrado em dezenas de sites na Ucrânia, onde era utilizado para infetar dispositivos de utilizadores com versões desatualizadas do sistema operativo iOS.
Esta é a segunda descoberta semelhante que acontece este mês de março, após a identificação de outro spyware chamado “Coruna”. Em conjunto, estes casos revelam o crescimento de um mercado de malware avançado, capaz não só de aceder a dados pessoais, mas também de comprometer carteiras de criptomoedas, indicando uma forte motivação financeira por parte dos atacantes.
As investigações, conduzidas por empresas como a Lookout, iVerify e Google, mostram que o Darksword foi utilizado em várias campanhas de ataques internacionais, incluindo na Ucrânia, Turquia, Malásia e Arábia Saudita. Alguns destes ataques foram associados a fornecedores comerciais de vigilância, sugerindo uma utilização organizada e potencialmente ligada a entidades estatais ou grupos especializados.
O spyware explorava vulnerabilidades em versões específicas do iOS, nomeadamente entre a 18.4 e a 18.6.2. Apesar de a Apple já ter corrigido estas falhas através de atualizações, milhões de dispositivos continuam em risco, uma vez que muitos utilizadores não atualizam regularmente os seus sistemas. Estima-se que entre 220 e 270 milhões de iPhones ainda estejam vulneráveis.
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