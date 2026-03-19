Descoberto vírus capaz de espiar milhões de iPhones

Um novo spyware altamente sofisticado, capaz de se infiltrar e roubar dados de centenas de milhões de iPhones, foi recentemente identificado por investigadores de cibersegurança. Segundo a agência Reuters, o software, denominado “Darksword”, foi encontrado em dezenas de sites na Ucrânia, onde era utilizado para infetar dispositivos de utilizadores com versões desatualizadas do sistema operativo iOS.

Esta é a segunda descoberta semelhante que acontece este mês de março, após a identificação de outro spyware chamado “Coruna”. Em conjunto, estes casos revelam o crescimento de um mercado de malware avançado, capaz não só de aceder a dados pessoais, mas também de comprometer carteiras de criptomoedas, indicando uma forte motivação financeira por parte dos atacantes.

As investigações, conduzidas por empresas como a Lookout, iVerify e Google, mostram que o Darksword foi utilizado em várias campanhas de ataques internacionais, incluindo na Ucrânia, Turquia, Malásia e Arábia Saudita. Alguns destes ataques foram associados a fornecedores comerciais de vigilância, sugerindo uma utilização organizada e potencialmente ligada a entidades estatais ou grupos especializados.

O spyware explorava vulnerabilidades em versões específicas do iOS, nomeadamente entre a 18.4 e a 18.6.2. Apesar de a Apple já ter corrigido estas falhas através de atualizações, milhões de dispositivos continuam em risco, uma vez que muitos utilizadores não atualizam regularmente os seus sistemas. Estima-se que entre 220 e 270 milhões de iPhones ainda estejam vulneráveis.