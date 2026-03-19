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É desta que há acordo sobre nova lei do trabalho? Ouça o podcast “Ao trabalho!”

O podcast "Ao trabalho!" traz-lhe as notícias que estão a marcar o mercado de trabalho, dos salários às novas tendências, todas as quintas-feiras.

Depois da rutura anunciada, será, afinal, possível chegar a um acordo na Concertação Social em torno da nova lei do trabalho? Este é um dos temas do novo episódio do podcast “Ao trabalho!”, que todas as quintas-feiras lhe leva os principais destaques do mundo laboral em menos de cinco minutos.

Esta semana, falamos também sobre as eleições na reitoria da Universidade Nova de Lisboa e ainda sobre um MBA online português que está entre os melhores do mundo, segundo o ranking do Financial Times.

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Há sinais de aproximação na negociação da nova lei laboral

Isabel Patrício,

Segundo a ministra do Trabalho, já há "80 artigos consolidados". Negociação vai continuar, ainda que a ministra volte a repetir: o processo não será eternizado. CGTP ficou à porta.

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