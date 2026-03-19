É desta que há acordo sobre nova lei do trabalho? Ouça o podcast “Ao trabalho!”

Depois da rutura anunciada, será, afinal, possível chegar a um acordo na Concertação Social em torno da nova lei do trabalho? Este é um dos temas do novo episódio do podcast “Ao trabalho!”, que todas as quintas-feiras lhe leva os principais destaques do mundo laboral em menos de cinco minutos.

Esta semana, falamos também sobre as eleições na reitoria da Universidade Nova de Lisboa e ainda sobre um MBA online português que está entre os melhores do mundo, segundo o ranking do Financial Times.