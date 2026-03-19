Crédito à Habitação

Euribor desce a três e a 12 meses e sobe a seis meses

  • Lusa
  • 10:59

Com as alterações desta quinta-feira, a taxa a três meses, que recuou para 2,108%, continuou abaixo das taxas a seis (2,317%) e a 12 meses (2,524%).

A taxa Euribor desceu esta quinta-feira a três e a 12 meses e subiu a seis meses em relação a quarta-feira. Com estas alterações, a taxa a três meses, que recuou para 2,108%, continuou abaixo das taxas a seis (2,317%) e a 12 meses (2,524%).

  • A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, avançou esta quinta-feira, ao ser fixada em 2,317%, mais 0,008 pontos do que na quarta-feira. Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a janeiro indicam que a Euribor a seis meses representava 38,93% do stock de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,78% e 24,98%, respetivamente.

  • Em sentido contrário, no prazo de 12 meses, a taxa Euribor caiu esta quinta-feira, para 2,524%, menos 0,004 pontos do que na sessão anterior. Em 10 de março a Euribor a 12 meses foi fixada em 2,552%, um novo máximo desde janeiro de 2025.
  • A Euribor a três meses também recuou esta quinta-feira, ao ser fixada em 2,108%, menos 0,013 pontos.

Os mercados esperam que o no final da reunião de pBanco Central Europeu decida esta quinta-feira uma nova manutenção das taxas diretoras olítica monetária que decorre em Frankfurt, Alemanha.

Em 05 de fevereiro, o BCE manteve as taxas diretoras, de novo, pela quinta reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.

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