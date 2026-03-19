Faturação da Swarovski aumenta 6% em 2025 para 1.969 milhões de euros

Marca de joalharia Swarovski, que celebrou o 130.º aniversário no ano passado, está presente em mais de 140 países, entre os quais Portugal, e emprega mais de 18 mil pessoas em todo o mundo.

A Swarovski, conhecida pelos cristais lapidados, joalharia e acessórios de luxo, aumentou a faturação em 6% no exercício de 2025, atingindo os 1.969 milhões de euros, enquanto o lucro operacional bruto (EBITDA) cresceu 12%. A empresa atribuiu este avanço a um “crescimento equilibrado” em todas as regiões, com a América do Norte na liderança, onde as receitas cresceram 10%.

Em nove dos dez principais mercados, a Swarovski registou um crescimento elevado em 2025, situando-se nos 9% no conjunto do exercício.

O presidente executivo do grupo, Alexis Nasard, afirmou que a empresa melhorou em 2025 ao combinar o aumento das receitas com uma melhoria da rentabilidade e da liquidez. “Em 2025, a Swarovski alcançou um crescimento generalizado das vendas, reforçando a rentabilidade e também a liquidez, e atingiu novos níveis de atratividade da marca”, afirmou ainda o CEO.

Apesar dos bons resultados de 2025, a empresa salientou que o presente ano apresenta-se repleto de desafios devido à situação geopolítica e ao conflito no Médio Oriente, que podem afetar o ânimo dos consumidores.

A Swarovski, que celebrou o seu 130.º aniversário no ano passado, está presente em mais de 140 países, entre os quais Portugal, e emprega mais de 18 mil pessoas em todo o mundo.