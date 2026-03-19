Fisco alerta para emails e SMS falsos sobre regularizações de impostos e reembolsos

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) avisa que estão a circular mensagens de email e de telemóvel fraudulentas em nome do fisco a exigir a regularização de impostos e a anunciar a atribuição de reembolsos.

Numa nota publicada no Portal das Finanças, o Fisco diz ter “conhecimento de que alguns contribuintes estão a receber mensagens de correio eletrónico supostamente provenientes da AT nas quais é pedido que se carregue em links que são fornecidos“.

Nos exemplos dos emails incluídos no aviso da AT é possível ver que, numa das mensagens, o assunto é “Documento para regularização 3 IRS 2024” e que o remetente se identifica com o nome “Financas Deducao”, com o email “[email protected]”.

Noutro exemplo, a AT dá conta de que também é falso o email que é enviado com o assunto “Conclusão pendente 3 Deduções Provisórias IRS”, do email identificado com o nome “Deduções”, remetido do endereço “[email protected]”.

Num outro caso, os atacantes aliciam os destinatários a clicarem num link onde devem indicar dados bancários, para receberem um suposto “reembolso fiscal” a seu favor, cujo pagamento alegadamente se encontra pendente.

A AT sublinha que “estas mensagens são falsas e devem ser ignoradas“, porque “o seu objetivo é convencer o destinatário a aceder a páginas maliciosas carregando nos links sugeridos ou a efetuar pagamentos indevidos”. “Em caso algum deverá efetuar essas operações”, recomenda a AT.

No mesmo aviso, diz ainda que está em curso “uma campanha de phishing que recorre a mensagens de texto (SMS) fraudulentas”, para induzir os destinatários a fazerem “um pagamento para alegadamente regularizar a sua situação tributária”.

No exemplo dado pela AT, a mensagem de telemóvel é enviada fraudulentamente em nome de “AT.GOV.PT” e contém o seguinte texto, com um link: “Processo de penhora iniciado. Último Dia para pagamento. Evite custos adicionais em: (…)”.

Na nota publicada no Portal das Finanças, a AT recomenda aos cidadãos a leitura do “folheto informativo sobre Segurança da Informação” disponível no site, sem, no entanto, disponibilizar diretamente esse documento nessa página.

Para o encontrar sem sair do site da AT, é possível escrever na barra de pesquisa a expressão “folheto informativo sobre Segurança da Informação” e, de seguida, selecionar o primeiro resultado no segmento “informação”.

Neste folheto, a AT recomenda aos cidadãos que não respondam às mensagens que suscitam dúvidas, não cliquem em links, não descarreguem ou abram ficheiros e não forneçam “as suas credenciais para acesso ao Portal das Finanças”.

Adicionalmente, sugere que os cidadãos apaguem as mensagens “de origem desconhecida ou de conteúdo duvidoso”.