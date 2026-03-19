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Flexdeal avança para aquisição de 100% da Raize

Operação ainda aguarda 'ok' do Banco de Portugal e será realizada em duas fases: a Flexdeal subscreve um aumento de capital de 1,5 milhões da Raize e depois compra as restantes ações na bolsa.

A Flexdeal vai avançar para a aquisição de 100% do capital da plataforma de financiamento colaborativo Raize, na qual já detém mais de 49%. Operação ainda aguarda ‘luz verde’ do Banco de Portugal, que já foi informado acerca dos planos.

A operação vai ser feita em duas etapas. Numa primeira fase, a Flexdeal vai subscrever até 1.785.714 novas ações da Raize, ao preço de 0,84 euros por ação, num aumento de capital a ser aprovado na assembleia geral de 23 de março e que pode ascender a mais de 1,5 milhões de euros.

Posteriormente, a Flexdeal projeta adquirir as restantes ações da Raize em bolsa, dentro e fora do mercado regulamentado e ao “preço vigente”, com o objetivo de deter 100% do capital social e dos direitos de voto.

A Flexdeal adianta que a operação visa “potenciar a criação de valor para ambas as sociedades, através de futuras parcerias que, salvaguardando a independência de cada entidade, reforcem a sua posição concorrencial e tecnológica”.

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