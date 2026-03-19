Futuro Hiperdigital: 5G e redes móveis privadas (MPN) em discussão no Estúdio ECO

Num mundo cada vez mais digital, a conectividade tornou-se num dos pilares essenciais para suportar novos modelos de negócio, automação e inovação. É neste contexto que a Vodafone Business e o ECO promovem a terceira conferência do ciclo “Futuro Hiperdigital”, dedicada ao tema “5G e MPN – Conectividade avançada para o Futuro Hiperdigital”.

O encontro realiza-se no dia 27 de abril, no Estúdio ECO, em Lisboa, e pretende analisar de que forma as redes 5G e as Mobile Private Networks (MPN), com as suas características diferenciadoras e dedicadas, podem impulsionar o crescimento e a inovação nas organizações, capazes de suportar aplicações críticas e novos serviços digitais, através de comunicações mais rápidas, seguras e fiáveis.

No evento, estarão reunidos especialistas do setor tecnológico e decisores de empresas e outras instituições para analisar como estas tecnologias podem preparar o tecido empresarial para um futuro cada vez mais hiperconectado.

Tal como nas sessões anteriores, a conferência pretende criar um espaço de partilha de conhecimento e reflexão sobre os desafios e oportunidades que acompanham a transformação digital, num momento em que a conectividade avançada se afirma como um fator crítico de competitividade e de desenvolvimento económico.

A conferência integra um ciclo de três encontros organizados pela Vodafone Business em parceria com o ECO, criado para promover o debate sobre o impacto das novas tecnologias na economia, nas empresas e na sociedade, reunindo especialistas, decisores e líderes de diferentes setores.

A primeira conferência deste ciclo, realizada em novembro de 2025, foi dedicada à ciber-resiliência e ao compliance, temas cada vez mais centrais num contexto em que as empresas enfrentam riscos digitais crescentes e novas exigências regulatórias. O encontro abordou, entre outros tópicos, os desafios colocados pela Diretiva NIS2 e as estratégias necessárias para reforçar a segurança e a continuidade dos negócios na era da hiperconectividade.

Já a segunda sessão, que teve lugar a 27 de fevereiro no Estúdio ECO, colocou em destaque o papel da inteligência artificial na construção de cidades inteligentes. O debate explorou de que forma tecnologias como IA, sensorização e análise de dados podem ajudar os centros urbanos a tornarem-se mais eficientes, sustentáveis e inclusivos, com impacto na mobilidade, na gestão de recursos e nos serviços públicos.

Programa (em atualização)

10h00 Abertura

António Costa, Diretor do ECO

Henrique Fonseca, Administrador da Vodafone Portugal

10h30 Keynote Speaker

Manuel Ricardo, Professor no INESC TEC

11h00 Intervalo

11h15 5G e MPN: Conectividade avançada para o Futuro Hiperdigital

Pedro Salgueiro, Head of Large Enterprise and Public Sector, Vodafone Portugal

Fernando Borges Azevedo, Head of Connectivity na Start Campus