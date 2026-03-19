Goldman Sachs eleva o preço-alvo da Indra para 85 euros, o que representa um potencial de valorização de 40%

A instituição mantém a sua recomendação de compra, baseando-se na solidez dos resultados do quarto trimestre de 2025 e na crescente visibilidade do ciclo de investimento na defesa na Europa.

Segundo explica o banco de investimento, os resultados do quarto trimestre do ano voltaram a superar as expectativas, «com surpresas positivas nos principais KPI e uma evolução especialmente robusta na área da Defesa». Essa carteira «ultrapassou os 11 mil milhões de euros no final de 2025», superando amplamente a meta fixada pela própria empresa para 2026, graças ao «impulso dos Programas Especiais de Modernização (PEMs)» do Governo espanhol.

Neste contexto, a Goldman Sachs aumentou as suas estimativas de receitas provenientes dos PEMs para um intervalo de «600 milhões a 2,1 mil milhões», face aos «230–1,6 mil milhões» estimados anteriormente, o que se traduz numa revisão do crescimento orgânico subjacente. O banco inclui também «a contribuição do contrato com a TfL» (Transport for London) no segmento de Mobilidade, um dos maiores contratos da história da Indra, avaliado em cerca de 1.000 milhões de euros.

Desta forma, o Goldman Sachs mantém uma «visão otimista sobre o crescimento futuro da Indra» e continua a ver margem para um maior potencial de valorização, apoiado no «aumento plurianual das despesas europeias em defesa» e na capacidade da empresa para «abranger toda a cadeia de valor com uma oferta tecnológica ampla e diferenciada».

Assim, a entidade coloca o foco nas «quatro áreas que impulsionarão a próxima fase de crescimento: Veículos Terrestres, Espaço, Armamento e Munições, e IndraMind», o que, segundo o banco, deverá «ampliar significativamente o mercado-alvo e elevar tanto a carteira como as receitas a médio prazo».

De qualquer forma, o banco espera maior visibilidade sobre estes pilares estratégicos no Capital Markets Day previsto para o segundo trimestre do ano, onde a direção detalhará os seus objetivos a médio prazo.