Governo aprova medidas para afastar imigrantes ilegais. Prazo de detenção é alargado e há menos critérios para expulsão

O Governo aprovou esta quinta-feira uma nova proposta de lei, que será submetida à Assembleia da República, para afastamento ou retorno de imigrantes em situação ilegal. O diploma inclui medidas como a extensão do prazo nos centros de detenção para, pelo menos, seis meses e revisão dos critérios de expulsão.

“As leis da imigração são para cumprir. Quem incumprir as leis portuguesas, do país que o recebeu, tem de enfrentar as consequências. Quem quiser estar ilegal tem de voltar ao país de origem”, afirmou o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, no briefing do Conselho de Ministros.

O ministro da Presidência considera esta mudança na lei “muito necessária” e uma das “mais importantes” decididas neste Conselho de Ministros, que o Governo aprovou após ter recebido mais de 100 contributos em consulta pública, alguns dos quais terão sido incluídos no diploma.

O objetivo é “acelerar o afastamento de estrangeiros em contratos identificados em situação ilegal” e “valorizar quem chega de forma legal e os mais vulneráveis”, referiu o governante. Em relação ao tempo de detenção, António Leitão Amaro disse que “é significativamente maior do que o prazo atual da lei, mas é mais baixo do que o que está a ser discutido” na União Europeia, onde o limite chegará a dois anos.

“Para termos política de imigração regulada e humanista temos de integrar bem quem chega pelos canais legais mas quem chega pela ilegalidade ou foi colocado nessas redes necessita de um afastamento”, afirmou ainda o ministro.

Quais as medidas propostas pelo Governo?

Pôr fim à duplicação administrativa da notificação de abandono voluntário

Privilegiar e incentivar o afastamento e retorno voluntário

Alargar os prazos de detenção nos centros de detenção temporária , além dos atuais 60 dias, para seis meses com possibilidade de prorrogação por mais seis meses

, além dos atuais 60 dias, para seis meses com possibilidade de prorrogação por mais seis meses Impedir que o recurso à figura do asilo (enquanto refugiado ou proteção internacional) seja expediente dilatório para travar o retorno

(enquanto refugiado ou proteção internacional) seja expediente dilatório para travar o retorno Reduzir os recursos com efeitos suspensivos (para controlar o abuso da figura do recurso, que atrasa o processo)

com efeitos suspensivos (para controlar o abuso da figura do recurso, que atrasa o processo) Revisão dos critérios que impedem a expulsão (porque a lista, segundo o Executivo, “é muito ampla” e precisa de ter outras exigências, como a de residência permanente)

que impedem a expulsão (porque a lista, segundo o Executivo, “é muito ampla” e precisa de ter outras exigências, como a de residência permanente) Alargar prazos de interdição de reentrada para quem é afastado coercivamente

(Notícia em atualização)