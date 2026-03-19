Governo aprova Plano Nacional de Centro de Dados. Processos de licenciamento vão ser revistos

O Governo aprovou esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, o Plano Nacional de Centros de Dados. O anúncio foi feito pelo ministro da Presidência, António Leitão Amaro, que explicou que “Portugal tem condições únicas no acesso a energia renovável estável e segura e mais barata, com ligações com cabos submarinos e capacidade própria para ser uma grande potência em centros de dados.” O governante adiantou ainda que Portugal “não quer ser [apenas] um parque de data centers. Isso não é um interesse estratégico.”

O ministro da Presidência sublinhou que este esforço apenas valerá a pena se o país conseguir “associar a isto uma indústria de serviços digitais ao mesmo tempo que mitigamos custos ambientais, controlamos a fatura energética, o consumo de água e a utilização dos nossos solos. Para tudo isso é necessário um plano e uma estratégia, mas é preciso aproveitar a oportunidade”.

O Governo identifica Portugal como um destino estratégico para o crescimento de centros de dados, num momento em que a procura global por estas infraestruturas está a crescer, impulsionada pela expansão da inteligência artificial. De acordo com o comunicado a que o ECO teve acesso, o executivo estima que a procura global por centros de dados está a ter “crescimento anual de 41% no país, cerca do dobro da média europeia, enquanto os mercados tradicionais enfrentam limitações que poderão canalizar investimento para novas geografias”. Segundo o Governo, esta é uma janela de oportunidade limitada, que exige uma resposta rápida e coordenada.

O impacto económico calculado pelo executivo é significativo. Por cada gigawatt adicional de capacidade instalada, o Governo prevê um investimento inicial que poderá “atingir os 8 mil milhões de euros em cinco anos, com retorno anual de 16 mil milhões de euros em operação, cerca de 5% a 6% do PIB”. O Plano Nacional de Centro de Dados deverá ainda criar aproximadamente 3.300 empregos diretos e gerar um efeito positivo de cerca de 8 mil milhões de euros na balança comercial.

O governo divide o plano em quatro eixos estratégicos, a implementar entre 2026 e 2027, com o objetivo de transformar Portugal num hub europeu de centros de dados, garantindo ao mesmo tempo “soberania digital, atração de investimento estrangeiro e sustentabilidade ambiental e energética”.