Governo aprova Plano Nacional de Centro de Dados. Processos de licenciamento vão ser revistos
Ao início da tarde, foi aprovado pelo Conselho de Ministros o Plano Nacional de Centro de Dados, considerado "um ativo estratégico central" para reforçar a competitividade económica de Portugal.
O Governo aprovou esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, o Plano Nacional de Centros de Dados. O anúncio foi feito pelo ministro da Presidência, António Leitão Amaro, que explicou que “Portugal tem condições únicas no acesso a energia renovável estável e segura e mais barata, com ligações com cabos submarinos e capacidade própria para ser uma grande potência em centros de dados.” O governante adiantou ainda que Portugal “não quer ser [apenas] um parque de data centers. Isso não é um interesse estratégico.”
O ministro da Presidência sublinhou que este esforço apenas valerá a pena se o país conseguir “associar a isto uma indústria de serviços digitais ao mesmo tempo que mitigamos custos ambientais, controlamos a fatura energética, o consumo de água e a utilização dos nossos solos. Para tudo isso é necessário um plano e uma estratégia, mas é preciso aproveitar a oportunidade”.
O Governo identifica Portugal como um destino estratégico para o crescimento de centros de dados, num momento em que a procura global por estas infraestruturas está a crescer, impulsionada pela expansão da inteligência artificial. De acordo com o comunicado a que o ECO teve acesso, o executivo estima que a procura global por centros de dados está a ter “crescimento anual de 41% no país, cerca do dobro da média europeia, enquanto os mercados tradicionais enfrentam limitações que poderão canalizar investimento para novas geografias”. Segundo o Governo, esta é uma janela de oportunidade limitada, que exige uma resposta rápida e coordenada.
O impacto económico calculado pelo executivo é significativo. Por cada gigawatt adicional de capacidade instalada, o Governo prevê um investimento inicial que poderá “atingir os 8 mil milhões de euros em cinco anos, com retorno anual de 16 mil milhões de euros em operação, cerca de 5% a 6% do PIB”. O Plano Nacional de Centro de Dados deverá ainda criar aproximadamente 3.300 empregos diretos e gerar um efeito positivo de cerca de 8 mil milhões de euros na balança comercial.
O governo divide o plano em quatro eixos estratégicos, a implementar entre 2026 e 2027, com o objetivo de transformar Portugal num hub europeu de centros de dados, garantindo ao mesmo tempo “soberania digital, atração de investimento estrangeiro e sustentabilidade ambiental e energética”.
- Regulação e governação: Prevê-se simplificar e coordenar os processos para investidores, reforçando o papel da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) como ponto único de contacto, revendo os processos de licenciamento, monitorizando continuamente os procedimentos e harmonizando critérios entre as entidades envolvidas, com reforço técnico para assegurar maior eficiência e segurança jurídica.
- Energia e infraestrutura: O plano prevê a identificação e desenvolvimento de zonas pré-instaladas, a integração com a rede elétrica e fontes renováveis, a promoção da eficiência energética e o reforço da cadeia de valor nacional, garantindo que os centros de dados se desenvolvam de forma sustentável e alinhada com os recursos do país.
- Procura e posicionamento: Entre 2026 e 2027, Portugal pretende centralizar a procura pública através de um plano nacional de cloud soberana, reforçar a atração de investimento internacional e criar um ponto único de informação para investidores.
- Território e ecossistema: Este eixo contempla a integração de benefícios para as comunidades locais, o desenvolvimento de hubs tecnológicos e académicos, e a salvaguarda do uso futuro das infraestruturas, garantindo que a expansão dos centros de dados traga retorno económico e social às regiões envolvidas.
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