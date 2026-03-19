Grupo Casais compra edifício no Parque das Nações e instala delegação em Lisboa

O grupo Casais entrou oficialmente em Lisboa. A empresa de construção com sede em Braga anunciou esta quinta-feira que vai instalar uma delegação em Lisboa após comprar um edifício localizado na zona do Parque das Nações.

A construtora adquiriu um dos blocos do “Verde Parque”, cuja gestão (asset management) está a cargo da empresa de investimento imobiliário Finangeste. A Imorendimento é a sociedade gestora do Beira Fundo, proprietário do Verde Parque.

Construído em 2010 e comprado por um investidor internacional, o edifício é composto por dois blocos de escritórios, com uma área bruta locável acima do solo de 6.689 metros quadrados, complementados por dois pisos subterrâneos com 171 lugares de estacionamento.

O grupo Casais ficou com o Bloco A, que inicialmente arrendou (no terceiro trimestre de 2025) e depois adquiriu, de forma a ocupar cerca de 1.226 metros quadrados para a instalação da sua delegação em Lisboa. Segundo a informação transmitida esta quinta-feira pela gestora de imóveis, este negócio da Casais reforça “a atratividade desta área como polo empresarial da capital”.

“O Bloco B encontra-se atualmente parcialmente ocupado, com três empresas instaladas, existindo ainda três frações disponíveis, com áreas entre 680 metros quadrados e 760 metros quadrados, destinadas a empresas que procuram escritórios contemporâneos numa das zonas empresariais mais dinâmicas da cidade”, informa ainda a Finangeste.

A transação entre a Casais e a Finangeste desenrola-se após um programa de investimento, no valor aproximado de 1,3 milhões de euros para a melhoria das áreas comuns e à preparação dos espaços para escritórios modernos. No total, a Finangeste, em conjunto com um investidor internacional, tem um envelope de 25 milhões de euros para reabilitar os dois edifícios do Verde Parque.

Fundado em 1958, o grupo Casais tem três principais áreas de negócio – construção, indústria, capital e imobiliário – e opera em 18 países: Portugal, Angola, Alemanha, Áustria, Arábia Saudita, Bélgica, Brasil, Espanha, Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, França, Gana, Gibraltar, Países Baixos, Moçambique, Marrocos, Reino Unido e Qatar.

No ano passado, o grupo minhoto registou um volume de negócios de 1.018 milhões de euros. Dessa faturação, 468 milhões de euros vieram dos mercados internacionais e 550 milhões de euros de clientes em Portugal.