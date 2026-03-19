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IA agêntica da Minsait antecipa pico de sinistros e sugere fornecedores alternativos

  • ECO Seguros
  • 16:12

A tecnologia de Inteligência Artificial consegue antecipar picos de sinistros, sugerir fornecedores alternativos, gerir todo o ciclo de operações, e definir tarifas.

Em situações críticas, como fenómenos meteorológicos extremos, a tecnologia de Inteligência Artificial (IA) agêntica da Minsait consegue prever a carga de sinistros por região, reatribuir prioridades e até preparar processos automaticamente, afirma a empresa.

Sara Atalaya, responsável pela área de Seguros da Minsait em Portugal.

A Minsait, empresa do grupo Indra, desenvolveu uma ferramenta de inteligência artificial que permite antecipar picos de sinistros, priorizar áreas de maior risco e acionar fornecedores alternativos quando a rede habitual não consegue lidar com o volume de participações. A tecnologia, baseada na plataforma IndraMind, opera através de agentes que analisam dados em tempo real e cobrem todo o ciclo de operação no setor segurador, desde a definição de tarifas e subscrições até à gestão de sinistros e à experiência do cliente.

A plataforma permite ainda a rastreabilidade das recomendações e ações executadas, permitindo também a possibilidade de as seguradoras implementarem e ampliarem soluções sem necessidade de reconstruir os sistemas existentes. Além disso, os agentes aprendem continuamente com cada interação, ajustando decisões e processos para se tornarem mais eficientes.

Sara Atalaya, responsável pela área de Seguros da Minsait em Portugal, sublinha que “a IA Agêntica já está a transformar o setor segurador porque é capaz de converter a informação em decisões e, essas decisões, em ações coordenadas. Desta forma, é possível agilizar os processos, reduzir os custos operacionais e oferecer aos clientes uma comunicação mais clara e oportuna. Isto é especialmente valioso para as seguradoras com situações de muita pressão, elevado volume de trabalho ou em momentos críticos”.

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