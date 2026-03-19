Imprensa homenageia Francisco Pinto Balsemão com exposição
O primeiro Open Day no Edifício Francisco Pinto Balsemão será no sábado, dia 3 de Maio, dia Mundial da Liberdade de Imprensa.
O hall do edifício da Impresa vai ter, a partir de 31 de março, uma exposição permanente sobre Francisco Pinto Balsemão, o fundador do grupo.
Para além de fotos que percorrer os seus 88 anos de vida, a mostra vai revelar objetos e documentos pessoais, como a sua primeira máquina de escrever no Expresso, o seu cinzeiro de todas as reuniões, os carimbos que o jornal usava para disfarçar os cortes da censura, a primeira grelha da SIC, entre outros.
“Esta é uma homenagem ao fundador do Expresso e da SIC — e pai, avô e marido — de quem temos muito orgulho. O seu percurso é único na sociedade portuguesa e a influência que teve em várias áreas da vida pública, política, civil e social estão resumidas nesta exposição. Ver aqui refletida a sua obra é uma grande motivação para continuarmos o seu legado”, diz citada em comunicado Mónica Balsemão, que organizou a mostra.
O design da exposição esteve a cargo da Antarte, que “tentou captar o legado de alguém a quem tanto devemos enquanto portugueses”, acrescenta Mário Rocha, CEO da empresa.
A exposição será inaugurada no dia 31 de março e terá dias de abertura ao público. O primeiro Open Day no Edifício Francisco Pinto Balsemão será no sábado, dia 3 de Maio, dia Mundial da Liberdade de Imprensa.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Imprensa homenageia Francisco Pinto Balsemão com exposição
{{ noCommentsLabel }}