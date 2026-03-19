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Imprensa homenageia Francisco Pinto Balsemão com exposição

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O primeiro Open Day no Edifício Francisco Pinto Balsemão será no sábado, dia 3 de Maio, dia Mundial da Liberdade de Imprensa.

O hall do edifício da Impresa vai ter, a partir de 31 de março, uma exposição permanente sobre Francisco Pinto Balsemão, o fundador do grupo.

Para além de fotos que percorrer os seus 88 anos de vida, a mostra vai revelar objetos e documentos pessoais, como a sua primeira máquina de escrever no Expresso, o seu cinzeiro de todas as reuniões, os carimbos que o jornal usava para disfarçar os cortes da censura, a primeira grelha da SIC, entre outros.

“Esta é uma homenagem ao fundador do Expresso e da SIC — e pai, avô e marido — de quem temos muito orgulho. O seu percurso é único na sociedade portuguesa e a influência que teve em várias áreas da vida pública, política, civil e social estão resumidas nesta exposição. Ver aqui refletida a sua obra é uma grande motivação para continuarmos o seu legado”, diz citada em comunicado Mónica Balsemão, que organizou a mostra.

O design da exposição esteve a cargo da Antarte, que “tentou captar o legado de alguém a quem tanto devemos enquanto portugueses”, acrescenta Mário Rocha, CEO da empresa.

A exposição será inaugurada no dia 31 de março e terá dias de abertura ao público. O primeiro Open Day no Edifício Francisco Pinto Balsemão será no sábado, dia 3 de Maio, dia Mundial da Liberdade de Imprensa.

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