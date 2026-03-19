IP avança com estudos para novos troços da A13, IC13 e A26. Já incluem acessos ao novo aeroporto

A Infraestruturas de Portugal (IP) lança esta sexta-feira os concursos públicos para quatro novas estradas, incluindo a ligação da A13/IC3 entre Vila Nova da Barquinha e Almeirim, que inclui a construção da nova ponte da Chamusca.

“É um eixo muito importante, porque vai assegurar a ligação pela margem este do Rio Tejo ao novo aeroporto, explica o secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Espírito Santo, que estará presente no lançamento dos quatro novos estudos. O objetivo é “garantir que quem vem da região não tem de passar pela margem oeste do Tejo, que é a margem que está mais pesada” em termos de trânsito.

O governante salienta que esta nova ligação inclui a ponte da Chamusca “que é tão demandada pelos senhores deputados e as populações”.

A Infraestruturas de Portugal lança também o estudo para o IC13 que ligará Montijo, Coruche, Mora, Ponte de Sor e Alter do Chão. Esta nova via e referida ligação da A13/IC3 fazem parte “das vias estabelecidas como parte da rede de acesso ao novo aeroporto“, assinala Hugo Espírito Santo ao ECO.

Ainda sobre a construção do IC13, o secretário de Estado salienta que será “uma via entre a A23 e a A6”. “Está no meio das duas. Cruza o país de este a oeste e vai permitir que o Alto Alentejo fique mais bem ligado”, salienta.

O governante refere que “Ponte de Sor tem tido um grande crescimento e tem manifesta falta de acessos rodoviários” e lembra que o Campo de Tiro vai passar de Alcochete para Alter do Chão.

As outras duas estradas são o troço da A26 entre Santa Margarida do Sado e Beja e a segunda fase da via do Tâmega.

O ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, afirmou quarta-feira no Parlamento que, no âmbito da Resolução de Conselho de Ministros de 20 de março de 2025, que determina à Infraestruturas de Portugal o estudo e concretização dos projetos rodoviários prioritários, há já “quatro projetos em fase de obra, seis em fase de concurso de empreitada, dez em fase de estudo de execução e entre este mês e o próximo lançaremos o estudo para mais 15”.