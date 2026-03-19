Direto Preço do gás na Europa dispara 35% com ataques a infraestruturas energéticas
Trump pondera enviar tropas para o Médio Oriente para garantir a segurança do Estreito de Ormuz e da Ilha de Kharg. Envio de tropas terrestres pode comprometer parte da base de apoio de Trump.
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