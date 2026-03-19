Em atualização Jerónimo Martins está “a absorver” aumentos dos combustíveis, mas “vamos ver até que ponto”
Agravamento dos custos dos combustíveis resultante do conflito no Médio Oriente já tem "efeito prático" nas operações do grupo que detém o Pingo Doce. Há fertilizantes 60% mais caros.
O presidente executivo da Jerónimo Martins, Pedro Soares dos Santos, afastou nesta quinta-feira receios de perturbações no abastecimento alimentar em consequência da guerra no Médio Oriente. O gestor salientou que o aumento dos preços dos combustíveis “é o único impacto que até agora já tem efeito prático” na empresa, pois é “imediato”, numa altura em que “a situação geopolítica é delicada” e é preciso “aguardar a evolução”.
Por enquanto, com o barril de petróleo acima dos 100 dólares, refletindo-se no litro da gasolina e do gasóleo pago pelos consumidores nas bombas, e também pelas empresas de transporte ou de outros setores, “as companhias têm estado a absorver” este aumento nos custos. Mas “vamos ver até que ponto é possível ou não aguentar”, alertou o líder do grupo retalhista, na conferência de imprensa de apresentação dos resultados anuais.
Quanto a outros impactos além dos combustíveis, é preciso “aguardar a evolução, porque estas coisas, muitas vezes, só acontecem meses depois”, disse Pedro Soares dos Santos. O responsável deu como exemplo os fertilizantes: “Sabemos que já se estão a comprar a um preço muito mais alto para a próxima safra. Isso poderá vir a ter um impacto mais à frente. Nesse momento não é possível medir.”
Atualmente, já há fertilizantes com agravamentos de preços “acima dos 60%” em relação ao preço antes do início do ataque ao Irão, alertou no mesmo evento o CEO da Jerónimo Martins Agro-Alimentar, António Serrano. É o caso da ureia, indicou.
Falando dos ataques dos EUA e Israel contra o Irão e da retaliação iraniana contra os países do Golfo, Pedro Soares dos Santos disse que “a grande diferença para o conflito do Médio Oriente é que a Ucrânia era o celeiro da Europa e ainda o é”. “O Médio Oriente não é o celeiro da Europa, mas é o celeiro dos fertilizantes para a Europa e da indústria química. Aí pode haver, de facto, grande distúrbio”, avisou o responsável do grupo que detém as retalhistas Pingo Doce em Portugal e Biedronka na Polónia.
Neste contexto, o CEO da Jerónimo Martins reconheceu que “vai ser extremamente desafiante” manter em 2026 os mesmos níveis de EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) e de margem, pois o impacto da situação geopolítica “não é só na alimentação”. “Se tudo o que estiver ao redor da vida de uma pessoa — as taxas de juro, os combustíveis, toda a sua vida social — dispara, as pessoas vão ter de fazer escolhas. E nós sabemos que no nosso negócio manter os volumes é fundamental para os negócios e para os fornecedores”, admitiu. Será um risco para ir monitorizando “ao longo do ano”.
Questionado sobre a pressão inflacionista resultante dos combustíveis mais caros, o CEO da Jerónimo Martins desdramatizou no curto-prazo, atirando efeitos para mais tarde: “Com toda a franqueza, a taxa de inflação está ao contrário no nosso negócio nesse momento. Por exemplo, a Polónia está com uma deflação grande. Em Portugal, também, a inflação nesse momento é praticamente inexistente. Portanto, o que se está a projetar para a inflação tem sido mais suposições do que realidade”, indicou.
Pedro Soares dos Santos assumiu que o acelerar da inflação “pode acontecer”, porque o impacto “é tudo a médio prazo”. “Tirando os combustíveis e até a eletricidade. No caso da Jerónimo Martins, temos preços [da eletricidade] negociados por alguns anos e a coisa está mais ou menos estável”, frisou.
A Jerónimo Martins anunciou na quarta-feira que lucrou 646 milhões de euros no ano passado, mais 7,9% do que em 2024. A empresa propôs a distribuição de um dividendo bruto de 0,65 euros por ação, o que significa um aumento de cerca de 10% em relação ao período homólogo.
(Notícia em atualização)
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